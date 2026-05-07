AID2026、成長著しい中国のシルバーエコノミーを発信

上海、 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 2026上海国際福祉機器展（「AID2026」）は、シニアケアおよびシルバーエコノミー分野の中国を代表するイベントとして広く認知されており、6月4日から6日にかけて上海新国際博覧中心（SNIEC）のホールW1-W5で開催されます。60,000平方メートルを超えるこの展示会には、世界中から600以上の出展者が集まり、推定10万人の来場者が見込まれています。スマート高齢者ケア、リハビリテーション機器、生活支援技術、バリューチェーン全体にわたる統合医療サービスなど、最先端のソリューションが展示される予定です。

中国の高齢化は急速に進んでおり、60歳以上の人口は3億2,300万人に達し、総人口の23％を占めています。2026年政府業務報告では、高齢者介護サービスを拡大し、この分野における新たな成長ドライバーを育成することを明確に謳っています。このほど更新された外商投資奨励産業目録には、高齢者介護サービス、高齢者に優しい改修、高齢者介護製品の製造が外資に開放された分野に含まれています。さらに、主要都市では外資系高齢者介護施設のための複数の試験的プログラムが進行中で、国際企業の市場参入を容易にしています。

市場予測では、中国のシルバーエコノミーは2035年までに30兆人民元を超えるとされており、これは国内外の企業にとって大きなチャンスとなります。AID2026は、参加者が中国の高齢者ケア市場のダイナミクスを洞察できるよう、専用のイベントを開催します。さらに、同博覧会は最近、「Aging in China」と名付けられた海外のソーシャルメディア・アカウントを立ち上げました。最新情報や業界の動向にご関心のある方は、ぜひフォローしてください。

開催都市である上海は、中国で最も急速に高齢化が進んでいる都市のひとつであるだけでなく、高齢者が大きな購買力を持ち、質の高いサービスへの需要が高く、新技術やイノベーションに対して非常に前向きな市場としても際立っています。国内随一の貿易ハブである上海は、このダイナミックな消費者層への直接的なゲートウェイを国際企業に提供しています。このユニークな組み合わせが、中国の高齢者介護分野でのビジネスチャンスを探るのに理想的な出発点となっています。

2026年6月に上海へぜひお越しください。パートナーシップの構築、新たなトレンドの発見、そして活気あふれる中国の高齢者介護市場への参入の機会をご検討いただけます。AIDのオフィシャルサイト www.china-aid.com/en から無料登録をしてください。中国の数兆元規模の高齢者介護市場が、あなたの参加を待っています！

AID 窓口：Echo Tao

Tel: +86-21-6076-9528

E-mail： taoxintian@shaid.org.cn

（日本語リリース：クライアント提供）

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