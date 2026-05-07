【健診の時期に間に合う2027対策】健康経営優良法人の申請・運用に向けた施策設計を4月から伴走、健診結果からPDCAを組む無料相談を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健診の時期に合わせて、健康経営優良法人2027の申請・運用に向けた施策設計を支援する無料相談の受付を開始しました。

健康経営は申請期に整えるのではなく、4月から健診結果を起点に課題を特定し、施策を実装し、推移を確認するPDCA運用が重要になります。

本相談では、過去の健診結果や運用状況、社内体制（産業医・保健師・人事総務）を前提に、貴社の健康課題に対して「何を、誰に、どの順番で、どの指標で」進めるかを整理し、年度内に実行できる具体策のたたき台を提示します。

重要事項

・医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。

・数値改善を保証するものではありません。推移確認と運用改善で確度を上げる設計です。

・個人情報の取り扱いは企業の規程・同意・閲覧権限に沿って整理します。

提供開始の背景

健診の時期は、健康課題を「把握できる」タイミングである一方、運用としては次の課題が起きがちです。

・受診勧奨や通知で止まり、行動変容（生活習慣の実装）に接続しない

・対象者が多く、優先順位が決まらず施策が薄く広くなる

・施策は実施しても、推移確認や証跡整理が後回しになる

・更新期に突貫で整え、担当者負荷と手戻りが増える

こうした状況を避けるため、4月から年度内でPDCAが回る形へ切り替える必要があります。

企業で起きがちな問題（放置コスト）

・健診後フォローが事務作業化し、コストは出ているが成果の説明が難しい

・重点層への介入が遅れ、翌年も同じ課題が残る

・施策が単発化し、継続率・実施率が伸びず改善が積み上がらない

・体制（産業医・保健師・人事総務・管理職）の役割分担が曖昧で運用が止まる

無料相談で整理する内容（2027申請・運用のたたき台）

本無料相談は、貴社の現状を前提に、年度内で実行できる施策設計を整理します。

整理項目（例）

健診結果の課題整理（過去データを起点）

・どの指標が課題か（例：高血糖、高血圧、脂質、BMI 等）

・対象者規模とリスク優先度（高・中・低などの層別）

・今年度に狙う重点テーマを1～2個に絞る

実装施策の優先順位付け（年度内に回る形へ）

・健診後フォロー（受診勧奨で止めない導線）

・生活習慣の実行支援（オンライン／対面の実施形態）

・ヘルスリテラシー研修（健診結果の解釈と行動設計）

・運動プログラム（運動習慣ゼロ層でも参加できる設計）

産業医・保健師と整合する運用設計

・役割分担（誰が何を担うか）

・情報共有の範囲と個人情報の取り扱い（個人特定回避を前提）

・月次レビューの会議体と、改善の進め方

成果の見方（アウトカム指標の扱い）

・改善保証ではなく「推移の確認」として設計

・運用指標：参加率、継続率、完遂率

・推移指標：年度内の前後差・前年差の見せ方（企業が扱える範囲で）

提案できるアセット（例）

・健診テーマ別の層別×施策パッケージ（高血糖／血圧／脂質 等）

・健診後フォロー運用フロー（対象者設計、導線、リマインド、実施率管理）

・ヘルスリテラシー研修（健診結果を行動に変える）

・オンライン／対面の運動実装（参加率と継続率を前提に設計）

・月次レビュー用テンプレ（KPI、重点課題、次アクション）

導入の流れ

・無料相談（現状課題と今年度の論点整理）

・施策設計（重点テーマ、対象層別、提供形態、運用）

・実装開始（研修・運動・導線整備）

・月次レビュー（参加率・継続率・推移確認）

・期中・期末で見直し（次年度へ更新）

ご相談について

無料相談では、過去の健診結果と現状運用を前提に、2027申請に向けた重点テーマの選定、対象者層別、年度内の進め方（3ヶ月～半年の実装案）、月次で見る指標のたたき台を整理します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)