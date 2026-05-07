ショップチャンネル 創業30周年を記念し、OZmallとの企画を開始

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下「ショップチャンネル」）は、2026年に創業30周年を迎えました。

このたび、スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）が運営する「OZmall(オズモール)」(会員数500万人)との企画を開始します。5月7日（木）より、

OZmall30周年特設サイト内にショップチャンネルのページが開設され、特別コンテンツの掲載が

スタートします。

目的

ショップチャンネルは、日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタートし、現在は「テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメント」を推進しています。

このたび、当社と同じく本年30周年を迎えたおでかけメディア「OZmall」との企画を開始し、

より多くの方々にショップチャンネルの魅力と多彩な商品との出会いをお届けします。

OZmall30周年特設サイトに、ショップチャンネルのページを開設

https://www.ozmall.co.jp/especial/beauty/45464/(https://www.ozmall.co.jp/especial/beauty/45464/)

コンテンツ

１.当社キャストとバイヤーの対談

・掲載期間：2026年5月7日（木）10:00 ～5月21日（木）9:59

・テーマ ：「ショップチャンネルのこれまでとこれから。

"台本なし"の生放送ならではのおもしろさや、"眠らないスタジオ"の秘密に迫る」

２.ショップチャンネル社員のおすすめ商品紹介

・掲載開始日：2026年5月12日（火）予定

３.今月のおすすめ商品紹介

４.オズレポーターズ 商品レビュー掲載（毎月1回更新）

OZmall ＆オズマガジンの 読者インフルエンサー組織「オズレポーターズ*」が、ショップチャンネルのビューティー、ヘルスケア、グルメ、キッチン用品など、あらゆるジャンルの今月のおすすめ商品を体験し、レビューを掲載します。

＊オズレポーターズ：Web「OZmall」＆雑誌「オズマガジン」の会員500万人の読者代表として、

SNS投稿を通じておでかけの魅力を発信するインフルエンサー組織のこと。

現在レポーターは1400名。首都圏を中心としたおでかけスポットなどを紹介する。

今後もOZmallとのさまざまな企画を実施予定です。

なおショップチャンネルの30周年特設ページにも、OZmallとの企画を掲載します。

https://30th.shopch.jp/spcl05/

※画像は一部参考画像です。企画内容などに変更が生じる場合があります。

ショップチャンネル 創業30周年

ショップチャンネルは、2026年に創業30周年を迎え、2026年1月1日から2027年3月31日までの

期間、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、30周年を寿ぐスペシャルな企画を多数用意しています。

30周年関連の情報は、以下特設ページで紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp(https://www.shopch.jp)）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。