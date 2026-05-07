今年創立75周年を迎えたマリメッコが特別版の表紙に！ポストカードも付いた 最新号 『エル・デコ』No.195が発売！

株式会社ハースト婦人画報社

世界33の国と地域で発行されるインターナショナルなインテリア&デザインメディア『ELLE DECOR（エル・デコ）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、『エル・デコ』No.195を2026年5月7日（木）に発売します。今号の特別付録は、マリメッコのポストカードセット。これらのポストカードは、プレゼントに添えるメッセージカードとしても最適です。ぜひ、この機会に手に入れて、マリメッコの世界観をお楽しみください。

※通常版には2枚の付録が、特別版には通常版の2枚に加えて特別版限定の1枚を加えた計3枚の付録がつきます。

世界の植物空間術2026

『エル・デコ』No.195 通常版表紙『エル・デコ』No.195 マリメッコ特別版表紙『エル・デコ』No.195より

グリーンや花とともに、もっと自由で夢のある暮らしを提案すべく、世界の植物空間術を紹介。イタリアやドイツなど４カ国のグリーンに囲まれた住宅から、プロがアドバイスする植物スタイリング術、そして花とグリーンに癒やされる最旬スポットなど。多彩な特集に注目ください。世界の植物空間術をご紹介します。

自由が花咲くマリメッコ図鑑

『エル・デコ』No.195より

1951年、戦後の傷跡が残るフィンランドに誕生しデザインと色で人々の毎日を鮮やかに塗 り替えたマリメッコは、今年でブランド創立75周年を迎えます。それに伴い、ブランドヒストリーから名作フラワープリントの系譜、デザイン・ディレクターであるミンナ・ケメル＝クトゥヴォネンの暮らしまでを紹介。皆から愛されるマリメッコの全てがここに。

小関裕太が探す癒やしのデザイン vol.6

「帝国ホテル 京都へ」 受け継がれるもてなしの美学

『エル・デコ』No.195より

俳優 ・小関裕太さんが心癒やされるデザインを求め、思考を巡らす連載。第6回は建築家・榊田倫之さんの案内で完成したばかりの「帝国ホテル 京都」を訪れました。

豊かな緑に包まれて 自然と対話する家

『エル・デコ』No.195より

自然と呼応する住まいは、風景に寄り添うだけでなく、 光や風、土地の記憶を取り込み、暮らしを新たに編み直します。 チュニス、ケープタウン、モンツァ、プロヴァンス、 それぞれの豊かな住まいを紹介しています。

【特別付録】マリメッコポストカード

マリメッコ特集と連動したマリメッコのポストカードが特別付録に！

ポストカードとしての使用はもちろん、インテリアアートとしてフレームに入れて壁に飾るなどお楽しみください。



＜特別版限定絵柄1枚＞

ポストカード絵柄

Kukasta kukkaan（クカスタ クッカーン） 2024年 エルヤ・ヒルヴィ

「フィンランド語で花から花へ」と訳されるこの名前は、夏の花々のあいだを楽しげに飛び回るマルハナバチの姿を思わせます。

＜特別版・通常版共通絵柄2枚＞

ポストカード絵柄

Puketti（プケッティ） 1965年 アンニカ・リマラ

マリメッコの人気のある花柄の一つで、2つの典型的なマリメッコのモチーフである球体と花を生き生きとしたシステマチックなリズムで組み合わせています。

ポストカード絵柄

Unikko (ウニッコ) 1964年 マイヤ・イソラ

Unikkoは1964年にマイヤ・イソラによって生み出され、以来、プリントデザインの国際的なアイコンとなりました。今日、Unikkoは喜びと創造性の力強い象徴であり、マリメッコのデザイン・アイデンティティにシームレスに組み込まれています。



【販売価格】

＜通常版＞1,650円（税込）

＜マリメッコ特別版＞1,750円（税込）

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

ネット書店での購入はこちら

Amazon：

＜通常版＞https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRTHX4YQ

＜マリメッコ特別版＞https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW78ZPCN

ELLE SHOP:

＜通常版＞https://elleshop.jp/web/commodity/000/363900205201/

＜マリメッコ特別版＞https://elleshop.jp/web/commodity/000/363900214501/

エル・デコ（1年5冊）+ 「マリメッコ」のアイテム3点がセットになったお得な定期購読を発売！

手前からPuketti プレート 13.5cm、Puketti ミニタオル 26×26cm、Puketti マグカップ 250ml

今年ブランド創立75周年を迎えたマリメッコより、今号では、マリメッコで人気のある花柄の一つである「Puketti（プケッティ）」のマグカップ、プレート、ミニタオルの3点をセットにして、定期購読を申込の方にお送りします。フィンランド語で花束を意味する「Puketti（プケッティ）」は、その言葉の通り、小さな花が集まった様子を描いた愛らしいパターンが特徴。今回紹介するシリーズは、日本限定カラーで柔らかなピンクの可憐な表情が魅力です。デイリーに使いやすいマグカップやプレート、季節を問わず活躍するミニタオルなど、日々の暮らしに溶け込み使うたびに愛着が増すアイテムをセットにしました。数量限定のため申込みはお早目に。

【定期購読価格】 8,900円（税込）

『エル・デコ』1年5冊＋「マリメッコ」のアイテム３点のセット

詳細と購入はこちら！⇒ https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/ed2606

■エル・デコについて

『エル・デコ』は世界33の国と地域で展開するインターナショナルなインテリア＆デザインメディアです。日本版の雑誌は1992年に創刊し、世界各国を結ぶ『エル・デコ』独自のネットワークを生かした貴重なインテリア実例、最新のデザイントレンド、世界的クリエイターの動向などに加え、日本版独自の取材によるオリジナルコンテンツを掲載しています。デジタル版では、速報性を重視した世界のデザインニュースや展覧会レポートを中心に、実用情報なども網羅。タイムレスに価値のあるものを見極め、生活に取り入れるためのアイデアを提供しています。

・ELLE DECOR degital：https://www.elle.com/jp/decor/

・ELLE DECOR SHOP：https://elleshop.jp/contents/decor/pc/

・Facebook：https://www.facebook.com/ELLEDECORJAPAN

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■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。

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