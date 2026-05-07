若手発案×福岡和菓子屋「如水庵」。こだわり九州素材の如水庵の茶通「茶和み」期間限定発売

株式会社如水庵茶和み_イメージ

お「茶」とともに大切な人と心温まる「和み」の時間を…。

日々の感謝に如水庵のこだわりの茶通を贈りませんか？

抹茶生地×胡麻餡…胡麻が引き立てる贅沢抹茶。黒胡麻餡をまろやかな甘みの八女抹茶生地で包んだ王道の茶通です。

生姜生地×柚子餡…生姜が引き立てる香り高い柚子。九州産柚子ピール入りの餡を生姜生地で包みました。

黄な粉生地×ほうじ茶餡…香ばしさから広がる優しさ。鹿児島県産ほうじ茶を使用したほうじ茶餡を、筑紫もちの黄な粉「タマホマレ」を使用した生地で包みました。

若手社員のアイディアから生まれた新しい「茶通」

研修風景研修風景

茶通とは抹茶を煉り込んだ生地で餡を包み、両面を焼き上げたお茶を題材にした和菓子ですが近年、その存在を知らない方も増えています。

「和菓子屋だからこそ、“茶通”というお菓子をもっと知ってもらいたい」

そんな想いから、入社2年目の若手社員が、昔ながらの茶通の製法を大切にしながらも、九州産の

素材や若手のアイディアを取り入れ“今の時代に寄りそう味わい”に仕上げました。

お「茶」とともに大切な人と心温まる「和み」の時間を。

日々の感謝や想いを伝える場面に、如水庵の「茶和み」が寄り添えれば幸いです。

開発秘話はこちら :https://prtimes.jp/story/detail/3b7RM1Smj8r

商品詳細

商品名：茶和み（ちゃなごみ）

販売期間：2026年5月15日～24日

価格：各１個260円（税込）

3個入834円（税込）

6個入1,744円（税込）

日持ち：3日（目安）

保存方法：直射日光、高温多湿をさけ、風通しの良いところで保管してください。

販売店舗： 博多駅前本店・長住店・南福岡駅店・イオン大野城店・イオンモール筑紫野店・原店・イオンモール福岡伊都店・西新店・サンリブ宗像店・イオンモール福津店・古賀店・香椎店・イオンモール香椎浜店・イオンモール福岡店・ワンビル店・ゆめタウン久留米店・イオン延岡店

※上記店舗での限定販売です。 ※数に限りがございます。

筑紫菓匠如水庵

古くから博多の地で商いを行ってきた如水庵。「おいしさひとすじ、健康に良いお菓子を」という想いを胸に、代表銘菓「筑紫もち」をはじめ、黒田如水に因んだ最中や季節感あふれる上生菓子や大福などを販売しております。

如水庵は、美味しくて詩心あふれるお菓子を通して「筑紫・博多・福岡」の風土を賛え、これからもお客様とともにくつろぎとやすらぎの平和の文化を創造します。

会社概要

会社名：株式会社 如水庵(じょすいあん)

所在地：福岡県古賀市青柳3476-17

代表者：森正俊

創業：不明

事業内容：和洋菓子製造販売

▶如水庵公式企業サイト：https://corp.josuian.jp/

▶如水庵公式オンラインショップ：https://online.josuian.jp/

▶如水庵Facebook：https://www.facebook.com/josuian.jp/

▶如水庵Instagram: https://www.instagram.com/52josuian_official

▶如水庵のおふく大福Instagram: https://www.instagram.com/ofukudaifuku_official/