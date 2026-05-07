JIEDA×NOCTO ARCHIVE 。「オールブラック」と「モノトーン」で再構築した、初のEXアイテム3型が登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」より、JIEDA（ジエダ）とNOCTO ARCHIVE（ノクト アーカイブ）によるコラボレーションアイテムが5/15日（金）発売致します。





デザイナー藤田宏行が手掛ける「JieDa（ジエダ）」と、ダークウェアを独自の視点で再解釈する「NOCTO ARCHIVE（ノクト アーカイブ）」が初のコラボレーション。



JieDaの人気アイテムをベースに、NOCTO ARCHIVEのアイデンティティである「黒」を基調としたスペシャルエディションを製作。フェードブラックのボディーや、ロゴのアップデートなど、シンプルながらもこだわりを凝縮したラインナップとなっています。

JIEDA × NOCTO ARCHIVE EX NOT YOUR TEAM CAP

26SSシーズンで人気を博した6パネルキャップを、NOCTO ARCHIVE仕様へアップデート。

Design: フロント、サイド、バックの計4箇所に刺繍を施した完成度の高いデザイン。フロントの「NY」ロゴは、ヴィンテージ特有の剥がれを再現し、表情豊かに仕上げました。

Special Detail: バックロゴを「NOCTO」仕様に変更。コラボレーションならではの限定ディテールが目を引きます。

Style: 馴染みの良い6パネル構造。スタイルを選ばない佇まいで、幅広いコーディネートに溶け込みます。

Price：\13,200-(intax) Size：FREEColor：ブラック、ネイビー、ホワイトPrice：\14,300-(intax) Size：1,2 Color：ブラックJIEDA × NOCTO ARCHIVE EX NOT YOUR TEAM TEE

インラインの「NY」Tシャツを、ボディー・刺繍・ロゴのすべてを黒で統一した「オールブラック」モデル。

Design: 奥行きのあるロゴの表情を、あえて同色のブラックで構成。光の陰影のみで浮かび上がるストイックなグラフィックが魅力です。

Fabric: 絶妙な退色感を表現した「フェードブラック」ボディー。タフなコットン100%生地を採用し、さらなる経年変化も楽しめます。

Fit: 着こなしやすいボックスシルエットのレギュラーフィット。

Price：\14,300-(intax) Size：1,2 Color：ブラックJIEDA × NOCTO ARCHIVE EX ALIEN OVER SIZE TEE

JieDaの人気キャラクター「JIALIENくん」を、モノトーンで都会的にリデザイン。

Design: オリジナルのカラフルなプリントを「モノトーン」へ。背景のテキストを「NOCTO」へと書き換えた、本別注だけの特別なグラフィックです。

Silhouette: 身体を包み込むようなJieDa特有のオーバーサイズシルエットを継承。一枚でスタイリングの主役を担います。

Fabric: インラインには存在しない「フェードブラック」ボディーを採用。モノトーンプリントと相まって、こなれた風合いを与えます。

【発売詳細】

発売日：5月15日（金）午前10時より発売予定

先行予約URL：https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=JIEDA+%C3%97+NOCTO&q_mtype=0(https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=JIEDA+%C3%97+NOCTO&q_mtype=0)

■問い合わせ先（展開店舗）：JOINT WORKS下北沢店 / ららぽーとTOKYO-BAY / ららぽーと富士見店 /オンラインストア



■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/