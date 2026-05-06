海外ホテルで英語を使う瞬間をレッスンで再現。ネイティブキャンプ「新旅行英会話 実践」にホテル編を追加

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、旅行シーン別に英語フレーズを学べる教材「新旅行英会話 実践」において、新たに「ホテル」カテゴリーを追加リリースいたしました。

本教材では、チェックイン・チェックアウト、設備の確認、トラブル対応など、ホテル滞在中に必要となる英会話をロールプレイ形式で練習することが可能です。実際の宿泊シーンを想定した会話練習を通じて、海外旅行中にすぐ使える英語表現を実践的に習得できる内容となっています。

■導入の背景：滞在中の安心感を左右するホテルでの英語対応

ネイティブキャンプでは、学習者の目的や利用シーンに応じた32,000以上の教材を提供しています。



海外旅行においてホテルは滞在の拠点となる重要な場所であり、チェックインや設備確認、トラブル時の対応など、英語でのやり取りが求められる場面が多くあります。特に、予約内容の確認や部屋の不備、追加サービスの依頼などは、正確に伝える必要があり、英語への不安を感じやすい場面の一つです。

こうしたニーズに応えるため、「新旅行英会話 実践」では、ホテルで想定されるさまざまなシチュエーションをロールプレイ形式で練習できるカテゴリーを追加しました。実際の会話場面をイメージしながら繰り返し練習することで、海外旅行中でも安心して英語で対応できる力を養うことが可能です。



ネイティブキャンプは今後も、海外旅行や日常生活など、実際の利用シーンに即した教材の拡充を進めてまいります。学習者が「知っている英語」を「使える英語」に変えられるよう、実践的な英会話学習コンテンツの提供に努めてまいります。

■教材の概要

・「新旅行英会話 実践 - ホテル」は、ロールプレイを通してホテルでの会話を練習できる教材です。

・チェックインから滞在中のやり取り、チェックアウトまで、宿泊に関する英語フレーズを幅広く学習できます。

・イラストを参考に実際のシーンを想定しながら、実践的な英語表現を習得することが可能です。

・海外旅行前の準備や、現地でのコミュニケーションに不安がある方に適した内容となっています。

＜レッスン内容＞

1：ホテルを予約する

2：ホテルでチェックインする

3：部屋の設備や条件を確認する

4：アメニティや備品をリクエストする

5：ルームサービスを注文する

6：館内設備について質問する

7：トラブルに対応する

8：ホテルのシャトルバスを利用する

9：周辺の観光地や交通について質問する

10：ホテルでチェックアウトする

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

教材 :https://nativecamp.net/textbook/series/186

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media