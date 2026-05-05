銀行が評価する新築アパート投資には、理由がある。福岡で土地なしから始める不動産投資セミナーを5月16日に開催。お客様のFIRE達成にイチから伴走する安心サポート。

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント銀行が評価する新築アパート投資には、理由がある。福岡で土地なしから始める不動産投資セミナーを5月16日に開催。お客様のFIRE達成にイチから伴走する安心サポート。

福岡の新築アパート投資・老人ホーム投資などの不動産投資を支援する株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://seikoed.co.jp/)（福岡県福岡市、代表取締役：高木政利）は、2026年5月16日（土）、福岡新築アパート一棟投資をテーマにしたセミナーを開催します。（オンライン／会場の同時開催）

今回のテーマは、「銀行が評価する新築アパート投資には、理由がある」(https://seikoed.co.jp/seminar-20260516/)です。

講師は、株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役の高木政利が務めます。

セミナーでは、土地を持っていない会社員・公務員・経営者・医師・士業などの資産形成層に向けて、福岡で新築アパート一棟投資を始める際に重要となる、銀行融資評価目線の土地仕入れ、賃貸需要分析、建築設計、施工、満室経営、そして2棟目・3棟目へつなげる投資ロードマップ(https://seikoed.co.jp/seminar-20260516/)について実例を交えて解説します。

近年、金利上昇、土地価格・建築費の上昇、金融機関のリスク管理強化により、不動産投資では「物件を買えるか」だけでなく、金融機関からどう評価される投資計画なのかが、これまで以上に重要になっています。

日本銀行は2026年度の考査方針で、不動産賃貸業向け貸出における物件の収支検証やポートフォリオ分析、不動産売買業向け貸出における物件の仕入・販売価格や販売計画の検証に課題がみられたとしています。また、同レポートでは大都市圏における不動産業向け貸出の動向にも言及されています。

こうした時代だからこそ、当社では、単に一棟アパートを販売するのではなく、銀行が評価しやすい土地か、入居者に選ばれるエリアか、建築費と収益性のバランスが取れるか、そして1棟目が2棟目・3棟目につながるかを重視した新築アパート投資支援を行っています。

福岡の新築アパート不動産投資セミナー

銀行が評価する新築アパート投資には、理由がある

土地なしから始める福岡一棟投資・融資評価ロードマップセミナー(https://seikoed.co.jp/seminar-20260516/)

開催日 2026年5月16日（土）11:00

講師 代表取締役 高木政利

参加費 無料

開催形態 オンラインZOOM／会場の同時開催

参加申込

セミナー詳細(https://seikoed.co.jp/seminar-20260516/)／オンラインZOOM参加(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4117562915057/WN_D1ob2oHIQ8GrinzVwxvtrg)／楽待から参加はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/59367)

不動産投資サポートに、現役の不動産投資家ミスターKのノウハウを反映

不動産投資サポートに、現役の不動産投資家ミスターKのノウハウを反映

セイコー・エステート＆ディベロップメントの不動産投資支援には、自己資金200万円から新築アパート一棟投資を始め、5年で10棟FIREを実現し、現在も融資総額約7億円・15棟の投資を続ける現役サラリーマン不動産投資家・ミスターK氏の再現できる投資戦略やノウハウも反映されています。

ミスターK氏は、セイコー・エステート＆ディベロップメントのクリエイティブディレクターとして、立地戦略、間取り戦略、融資戦略、長期的に賃料が下がりにくいエリア分析など、会社員投資家が資産形成を進めるための考え方に関わっています。過去の当社リリースでも、ミスターK氏は「たった5年間で新築アパート10棟を所有」「2025年に15棟目の購入達成」と紹介されています。

本セミナーでは、ミスターK氏が実践してきた投資戦略も踏まえながら、代表の高木が、実際に土地仕入れ・設計・建築・融資支援を行う事業者の立場から、銀行に評価される新築アパート投資の組み立て方を解説します。

逆転社長の相棒ミスターK 自慢がやばい(https://youtu.be/4wjRVIBAVNc?si=9Nqi0mZU2SxOiNiC)

自己資金0円評価は“結果”。重要なのは、なぜ銀行評価につながったのか

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4wjRVIBAVNc ]自己資金0円評価は“結果”。重要なのは、なぜ銀行評価につながったのか

当社が現在支援している会社員投資家様の新築アパート一棟投資案件では、土地情報の取得段階から、周辺の賃貸需要、想定入居者、家賃設定、建築計画、収支、金融機関の評価目線を総合的に分析しました。

その結果、金融機関の不動産評価において、自己資金0円での投資実行が検討可能な評価につながった事例も生まれています。

ただし、当社はこの事例を「自己資金0円で誰でも不動産投資ができる」という意味で発信するものではありません。

重要なのは、なぜその評価につながったのかです。

その背景には、銀行評価目線の土地仕入れ、エリアごとの賃貸需要分析、入居付けを見据えた建物計画、家賃設計、収支計画、そして1棟目で終わらせない長期的な資産拡大戦略があります。

新築アパート一棟投資では、表面利回りだけを見て判断するのではなく、次のような視点が重要です。

- 銀行評価が出やすい土地か- 賃貸需要が見込めるエリアか- 想定入居者に合った間取りか- 家賃設定に無理がないか- 建築費と収益性のバランスが取れているか- 完成後、早期に満室経営を目指せるか- 1棟目だけで終わらず、2棟目・3棟目の融資につながるか

当社は、これらの視点をもとに、土地を持っていない投資家様に対しても、土地情報の仕入れから、賃貸需要分析、建築設計、施工、融資戦略までを一気通貫で支援しています。

サラリーマン投資家、アパートを建てるVOL1 (https://youtu.be/3O2zb6aAlXA?si=WXzbTZbMSuz7bHEn)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3O2zb6aAlXA ]

サラリーマン投資家、アパートを建てるVOL2(https://youtu.be/4c8YAnq8L7Q?si=vOgZ6aNYYE7W3ZCF)

講師は、セイコー・エステート＆ディベロップメント代表・高木政利

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=4c8YAnq8L7Q ]

今回のセミナー講師は、当社の代表取締役の高木政利です。

高木は、福岡で新築アパート一棟投資を支援する事業者として、土地仕入れ、建築設計、施工、融資戦略、賃貸需要分析、満室経営支援までを一体で提供しています。

また、自身も不動産会社・建築会社の経営者として、土地の仕入れ、金融機関との折衝、建築計画、施工管理、賃貸経営に関わってきました。

今回のセミナーでは、単なる投資理論ではなく、実際に不動産投資家様の新築アパート建築を支援している立場から、銀行評価につながる土地選び、入居付けを見据えた設計、融資が続く投資ロードマップについて、具体的にお伝えします。

建設DXへの取り組みにより、投資家に安心できる設計・施工体制を提供

当社は、不動産投資家向けの新築アパート建築を支援する会社として、建築・設計・施工体制の強化にも取り組んでいます。

2026年4月には、建築施工管理の“位置出し”工程を効率化し、建設DXを加速させる取り組みとして、TOPCONの高精度位置出し機「楽位置」を導入したことを発表しました。

また、建築士の働き方改革と設計・見積業務の効率化を目的に、3D建築CADシステム「ARCHITREND ZERO」の導入も発表しています。CADと見積連携により、設計・見積・提案の精度とスピードを高める建築DXの取り組みです。

当社は、銀行評価目線の土地仕入れと賃貸マーケティング分析に加え、設計・建築・施工の現場力を高めることで、不動産投資家様が安心して新築アパート一棟投資に取り組める体制を整えてまいります。

代表取締役 高木政利代表コメント

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

福岡の新築アパート投資、老人ホーム投資などの不動産投資の専門家

代表取締役 高木政利

不動産投資では、物件価格や表面利回りだけを見て判断するのではなく、銀行がどう評価するのか、入居者に選ばれる計画になっているのか、そして1棟目の投資が2棟目・3棟目につながるのかが非常に重要です。

当社では、自己資金200万円から新築アパート投資を始め、5年で10棟FIREを実現した現役会社員投資家・ミスターK氏の実践知も取り入れながら、土地仕入れ、建築設計、融資戦略、満室経営まで一気通貫で支援しています。

当社が支援している会社員投資家様の案件では、土地仕入れの段階から、賃貸需要、建築計画、収支、銀行評価を徹底的に分析しました。その結果、金融機関評価において自己資金0円での投資実行が検討可能な評価につながった事例も生まれています。

もちろん、これは個別事例であり、すべての方に同じ条件を保証するものではありません。しかし、銀行評価目線とマーケティング分析をもとに投資計画を組み立てることの重要性を示す事例だと考えています。

当社は、土地を売るだけ、建物を建てるだけの会社ではありません。不動産投資家様が1棟目で終わらず、長期的に資産形成を進められるよう、土地探し、設計、建築、融資戦略、満室経営まで伴走してまいります。

セミナー概要

セミナー名

銀行が評価する新築アパート投資には、理由がある

土地なしから始める福岡一棟投資・融資評価ロードマップセミナー(https://seikoed.co.jp/seminar-20260516/)

開催日 2026年5月16日（土）11:00

講師 株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント 代表取締役 高木政利

参加費 無料

開催形態 オンラインZOOM／会場の同時開催

参加申込 セミナー詳細(https://seikoed.co.jp/seminar-20260516/)／オンラインZOOM参加(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4117562915057/WN_D1ob2oHIQ8GrinzVwxvtrg)／楽待から参加はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/59367)

対象者

・福岡で新築アパート一棟投資を検討している方

・土地なしから不動産投資を始めたい会社員、公務員、経営者、医師、士業の方

・1棟目で終わらず、2棟目・3棟目へ資産拡大したい方

・銀行融資評価を意識した不動産投資を学びたい方

・中古一棟、区分マンション、新築アパートで迷っている方

・FIREを目指して不動産投資を本格的に学びたい方

・実践投資家の考え方を取り入れた新築アパート投資戦略を知りたい方

注意事項

※本リリース内の「自己資金0円評価」は、当社が支援している個別案件における金融機関評価の一例です。すべての投資家様に同様の融資条件が適用されることを保証するものではありません。融資可否・融資条件は、投資家様の属性、資産背景、金融機関の審査、物件評価、収支計画、時期などにより異なります。

※ミスターK氏の投資実績は個人の実績であり、すべての投資家様が同様の成果を得られることを保証するものではありません。不動産投資には空室、金利上昇、修繕、災害、家賃下落、融資条件変更などのリスクがあります。

関連情報

セイコー・エステート＆ディベロップメントの建築DXに関する取り組み

・TOPCON『楽位置』導入による建設DX(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000162431.html)

・ARCHITREND ZERO導入による設計・見積業務の効率化(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000162431.html)

ミスターK氏に関する過去リリース

・自己資金200万円から5年で10棟FIRE、融資総額約7億円・15棟の現役サラリーマン不動産投資家として紹介された過去セミナーリリース(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/162431)

億越え逆転社長が投資を語る「お金は…」(https://youtu.be/X2I2-W78JYo?si=s2ZfOUFKSZob-09h)

当社のリアルな姿をYouTubeで発信！100本以上の動画を公開(https://www.youtube.com/@seiko%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=X2I2-W78JYo ]当社のリアルな姿をYouTubeで発信！100本以上の動画を公開

▼YouTube公式チャンネル 福岡から100億円企業に挑戦中(https://www.youtube.com/@seiko%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)

https://www.youtube.com/@seikoエステートディベロップメント(https://www.youtube.com/@seiko%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)

▼tiktok公式チャンネル 福岡から100億円企業に挑戦中(https://www.tiktok.com/@seikoeandd)

https://www.tiktok.com/@seikoeandd

福岡の転職・中途採用｜建築施工管理の採用強化中(https://recruit.seikoed.co.jp/)

福岡の転職・中途採用｜建築施工管理の採用強化中

https://recruit.seikoed.co.jp/

また、当社では建築施工管理・建築設計士・用地仕入れ・不動産営業などの採用活動も強化しています。福岡で腰を据えて働きたい方、長時間労働や現場負担を前提にしない働き方へ転職したい方、建設DXを活用した新しい施工管理の働き方に挑戦したい方に向けて、今後も採用サイトやYouTube、プレスリリースを通じて、当社の取り組みを発信していきます。

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=QBvd2yBGKpc ]動画100本で福岡の建築会社のリアルを公開[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=5ChenAQusBI ][動画7: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg)

「福岡郊外の新築アパート一棟投資なら不動産投資の資産拡大ができる！」お客様の挑戦

「いろいろな不動産会社や工務店などに相談をして、物件資料などをもらい挑戦し続けていましたが、どこの銀行も融資を断ってきました。でも、セイコー・エステート＆ディベロップメントやミスターKの不動産投資戦略に基づいた市場調査資料や事業計画を持って行った瞬間、銀行の反応が変わったんです。」そう語るのは、福岡市内で会社員として働くお客様。同僚の話をきっかけに不動産投資を始めるも、2棟のアパート投資以降は銀行から融資を断られ、投資の拡大に行き詰まっていました。

しかし、セイコー・エステート＆ディベロップメントと出会い、彼女の投資人生は一変しました。

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

お客様が「他とは一線を画す」と話すのは、セイコー・エステート＆ディベロップメントが実践する徹底したマーケティング調査に基づく、マーケットイン思考の不動産投資戦略です。

- 福岡の家賃相場や空室率を徹底調査- 銀行が評価するマーケティング調査資料や詳細な事業計画の立案- 土地選定から管理会社選びまで不動産投資の1から10までトータルプロデュース

これらの支援が、銀行融資を引き出し、福岡での新築アパート一棟投資を成功に導きました。「御社の資料を見た銀行の担当者の顔つきが一瞬で変わったんです。」お客様の言葉が、その説得力を物語っています。

■公式サイトの記事で見る｜他社で融資を断られ続けた会社員女性不動産投資家が語る！福岡で新築アパート一棟投資が成功した理由(https://seikoed.co.jp/achievement/voice-18/)

■福岡投資ナビ掲載の記事で見る｜会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー(https://fukuokatoushi.com/fudousantoushi-apartment-16/)

■幻冬舎GOLD ONLINE掲載記事で見る｜不動産投資をするのは“特別な人”だけ？…「普通の会社員でもできた！」福岡で新築アパート一棟投資を成功させた女性のリアルストーリー(https://gentosha-go.com/articles/-/70498)

初めての方や会社員の不動産投資家へゼロからFIREまで任せれる伴走型サポート

初めての方や会社員の不動産投資家へゼロからFIREまで任せれる伴走型サポート

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。本気でFIREを目指す投資家のために、福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる(https://seikoed.co.jp/service/flow/)

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。(https://fukuokatoushi.com/)

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）(https://fukuokatoushi.com/)は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメントはコチラ(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要(https://seikoed.co.jp/)

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格者：一級建築士 2名、一級建築施工管理技士 1名、二級建築施工管理技士 2名、宅地建物取引士 3名

許認可：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、福岡県知事許可（特-8）第118385号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号 ※グループ会社含む

関連URL：

【公式】株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

https://seikoed.co.jp/

【公式採用サイト】株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

https://recruit.seikoed.co.jp/

福岡投資ナビ｜不動産投資を成功へ

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楽待｜セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

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