「ZETA DIVISION」GUILTY GEAR部門のちゅららが、『EVO Japan 2026』にて優勝！『ARC WORLD TOUR 2026-2027 FINALS』出場権を獲得。

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』は、同チームのGUILTY GEAR部門に所属するちゅららが、東京ビッグサイトにて行われた格闘ゲーマーの祭典『EVO Japan 2026』GUILTY GEAR -STRIVE-にて優勝しました。

その結果に伴い、GUILTY GEARシリーズを開発運営するアークシステムワークスが主催する世界大会『ARC WORLD TOUR 2026-2027 FINALS』への出場権を獲得しました。

『EVO Japan』とは

『EVO Japan』は、世界最大級の対戦格闘ゲームの祭典「EVO（Evolution Championship Series）」から派生する形で2018年より開催されている、日本最大の格闘ゲーム国際大会です。

国内における格闘ゲームの競技シーンの最前線として、国内外の多くの格ゲーマーたちが集結し、熱い戦いを繰り広げます。

昨年の『EVO Japan 2025』では、『ストリートファイター 6』をはじめ、『GUILTY GEAR -STRIVE-』や『THE KING OF FIGHTERS XV』といった人気タイトルが採用され、60を超える国と地域から1,000人以上のプレイヤーが参加する国際的な大会となりました。

『EVO Japan 2026』GUILTY GEAR -STRIVE- ちゅらら、無敗の頂へ―

『EVO Japan 2026』GUILTY GEAR -STRIVE-にてちゅららは、他の追随を許さない圧倒的なパフォーマンスで強豪たちを次々に撃破。

一度も敗北を喫することなくWinnersのままTop 8へと駒を進めました。Top 8でもその進撃は止まらず、Grand Finalでは韓国の強豪Daru_I-No選手との激闘を制し、無敗での完全優勝を成し遂げました。

優勝杯を手に、感極まるちゅらら

今大会での輝かしい戦績により、ちゅららは世界中の猛者たちが集う最高峰の舞台『ARC WORLD TOUR 2026-2027 FINALS』への出場権を獲得しました。トッププレイヤーたちがしのぎを削るグローバルステージにおいても、『EVO Japan 2026』で見せた無敗の強さをそのままに、世界の頂点を目指します。

今後もZETA DIVISIONは、GUILTY GEAR部門をはじめ様々な競技タイトルのチーム運営を通じてゲームコミュニティの発展に貢献すべく、活動を続けてまいります。

『ARC WORLD TOUR 2026-2027 FINALS』について

『ARC WORLD TOUR 2026-2027 FINALS』はGUILTY GEARシリーズを開発運営するアークシステムワークスが主催する格闘ゲームの世界大会シリーズ「ARC WORLD TOUR 2026-2027」の決勝大会です。

現在開催中のツアーは、2026年5月に開催されている「EVO Japan 2026」から開幕しており、このシーズンを通して上位を獲得した選手たちが「FINALS」で世界一の座をかけて戦います。

GUILTY GEARについて

「GUILTY GEAR」は、アークシステムワークスが開発を手掛け、1998年から展開される世界屈指の対戦型格闘ゲームです。数々の独自システムで唯一無二の操作が楽しめるゲーム性と、ファンタジー系の世界観にマッチした個性的なキャラクターたちが長年人気を集め続けています。

2021年にリリースされた「GUILTY GEAR -STRIVE-」はGUILTY GEARシリーズメインラインの7作目として人気を博し、ギルティギアを象徴するシステム「ロマンキャンセル」や新システムの「ウォールブレイク」といった要素がゲームをより奥深くし、世界中の格闘ゲームプレイヤーを魅了しています。

Web：https://www.guiltygear.com/ggst/jp/

X：https://x.com/GUILTYGEAR_PR

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

Twitch：https://www.twitch.tv/zetadivision

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision