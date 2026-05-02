大人気異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season、「ABEMA」で5月3日（日）に初の無料振り返り一挙配信が決定！過去シリーズは全話無料配信中！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、2026年5月3日（日）夜7時より、『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season初となる無料振り返り一挙配信を実施いたします。

『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計発行部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが、死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語が描かれます。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや、個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年4月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けています。

2026年4月よりスタートする「4th season」では、仲間を救うため“賢者”シャウラの知識を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に、命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章に注目が集まっています。

このたび実施が決定した『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season初の無料振り返り一挙配信では、第67話から第70話を無料でお届けいたします。

また無料振り返り一挙配信を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、5月1日（金）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を5月8日(金)中までにリポストした方から抽選で1名様に、「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season アクリルパネルティザービジュアル 第一弾をプレゼントいたします。

なお『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonは、毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行配信するほか、配信翌日夜10時30分より、最新話を7/2(木)まで無料でお楽しみ頂けます。（無料期間変更する場合がございます。）

さらにクール期間中は1st seasonから3rd seasonを全話無料配信中です。

大人気異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活』を全話無料でイッキ見できるのは「ABEMA」だけです。ぜひゴールデンウィークは「ABEMA」で、スバルたちの壮絶な戦いの数々をお楽しみください。

■『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season無料振り返り一挙配信 概要

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

・#67～70

配信日時：2026年5月3日（日）夜7時～夜9時

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8foGvMe1HfsNZV

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

■声優陣のサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンも！

応募条件：

・『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォロー

・5月1日（金）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿をリポスト

キャンペーン期間：

2026年5月1日（金）午後12時～2026年5月8日（金）夜11時59分

プレゼント内容：

「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season アクリルパネル ティザービジュアル 第一弾 1名様

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302512003302/

■『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season、毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信中！

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年4月8日（水）から毎週水曜日夜10時30分より配信

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/A8XANRJ32jKsgK

※配信翌日夜10時30分より、最新話を7/2(木)まで無料でお楽しみ頂けます。

（無料期間変更する場合がございます。）

・クール期間中は1st seasonから3rd seasonを全話無料で見放題！

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/25-139

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

＜CAST＞

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美

＜STAFF＞

原作：長月達平

(MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木 薫(美峰)

美術監督：木下了香(美峰)

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織(T2studio)

3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)

編集：須藤 瞳(REAL-T)

音楽：末廣健一郎

音楽制作： KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

公式サイト：https://re-zero-anime.jp/tv/