21歳テニス界期待のレフティー松田鈴子が国際プロ大会で単複優勝の快挙

ノアインドアステージ株式会社

インドアテニス・バドミントンスクールを全国に展開するノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大西雅之）に所属する松田鈴子（21歳）が、国際テニス連盟（ITF）主催「ITFワールドテニスツアーW15」シンガポール大会において、2週に渡りダブルス・シングルスの両種目で優勝を果たしました。

本結果により、松田はプロ大会初タイトルを“2週連続”で獲得。若手選手の登竜門とされる同ツアーにおいて、日本人選手としても極めてインパクトの大きい快挙となりました。

【大会結果】

●W15 シンガポール ITFワールドテニスツアー（I）

（2026年4月13日～19日／室内ハードコート）

→ ダブルス優勝（プロ大会初タイトル）

●W15 シンガポール ITFワールドテニスツアー（II）

（2026年4月20日～26日／室内ハードコート）

→ シングルス優勝（プロ大会初タイトル）

【“レフティーの新星”が世界に示した存在感】

松田の武器は、左利きから繰り出される多彩なショットと安定したストローク力。

世界各国の選手が集う本大会において、攻守にわたる完成度の高いプレーで勝ち上がりました。

特筆すべきは、ダブルス優勝直後の翌週にシングルスでも頂点に立った点です。

フィジカル・メンタルともに高いレベルが求められる連戦の中での優勝は、単なる結果以上に、国際舞台で戦い抜く総合力の証明と言えます。

今回の結果は、ITFランキング上昇に直結するだけでなく、より上位カテゴリー大会への出場機会拡大にもつながります。

【今後の展望】

ノアインドアステージ株式会社は、松田鈴子のさらなる飛躍に向け、国際大会への挑戦を全面的に支援してまいります。

また本成果を契機に、若手育成の取り組みを一層強化し、「日本から世界へ」羽ばたくトッププレーヤーの輩出を目指します。

ノアインドアステージ株式会社

所在地：〒672-8014 兵庫県姫路市東山524番地

代表取締役社長：大西 雅之

事業内容：テニスクラブ及びテニススクールの企画・運営、テニスインストラクターの養成・派遣、テニスイベント企画運営、テニス用品販売、バドミントンスクール企画・運営、ピックルボール企画・運営

URL：https://noahis.com/