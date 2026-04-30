レイヤーズ・コンサルティング、中小機構「官民共創型プロジェクト支援事業」の『プロ民間法人』に登録

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

日本発の総合コンサルティングファームである株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、中小機構）が実施する「官民共創型プロジェクト支援事業」において、支援機関となる『プロ民間法人』として登録されたことをお知らせいたします。

1. 概要

中小機構が推進する「官民共創型プロジェクト支援事業」は、地域経済を牽引する中堅・中小企業が抱える高度かつ複雑な経営課題を解決し、飛躍的な成長を後押しするための支援制度です。

本制度において『プロ民間法人』は、実務的支援の実績や専門的知見、豊富なノウハウとリソースを有し、対象企業の伴走支援を行う中核的な役割を担います。この度、当社のこれまでのコンサルティング実績および中堅・中小企業への成長支援ノウハウが高く評価され、プロ民間法人としての登録に至りました。

2. レイヤーズ・コンサルティングが提供する支援の特長

当社は、日本発のコンサルティングファームとして、独立資本である強みを活かし、真のクライアントファーストの立場に立ったコンサルティングを実施してまいりました。本事業を通じて、以下のような領域で実践的な伴走支援を行ってまいります。

・事業戦略の策定・実行支援：中長期経営計画、事業戦略、新規事業開発、アライアンス・M&A戦略の策定から実行、グローバル展開に向けたロードマップ策定と現地基盤構築まで、非連続な成長を実現する戦略を立案・実行します。

・DX（デジタルトランスフォーメーション）推進：全社的な業務プロセス改革から、最新デジタルテクノロジー（AI・データ活用）の導入、IT基盤の刷新まで、現場に定着するDXを強力に推進します。

・組織・人事および経営管理基盤の強化：急成長を支えるための経営管理指標（KPI）の設計、次世代リーダーの育成、機動的な組織への変革など、盤石な経営基盤づくりをサポートします。

・BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）：生産人口が減少する中、中堅・中小企業の経理・人事等の管理業務の継続性や効率化を図るため、BPO（業務の外部委託化）のサービス提供も可能です。BPOによるコスト最適化と品質向上を図るとともに、標準化・自動化によって経営資源を戦略・専門業務へ再配分することが可能です。移行から定着、KPI/SLAに基づく運用改善まで一貫して支援します。

3. 今後の展望

日本経済の持続的な成長には、地域経済の核となる中堅・中小企業の成長加速が不可欠です。

当社は、『プロ民間法人』として、高い志を持つ中堅・中小企業の経営者と伴走しながら、変革の実現と企業価値の飛躍的な向上に貢献してまいります。

■プロ民間法人について

プロ民間法人とは、中小企業基盤整備機構が推進する官民共創型プロジェクト支援事業において、DX、海外展開、M&Aなどの高度な専門知識で中小企業の事業変革（成長）を支援する民間事業者です。登録されたプロ民間法人は、機構の支援と連携し、地域企業に実務支援を提供します。

登録プロ民間法人一覧：https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/growth-100-oku/f7mbjf000000cpb4-att/fqlu4c0000003k71.pdf

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。



URL：https://www.layers.co.jp/

社名：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア

設立：1983年12月

代表：代表取締役CEO 杉野 尚志

コンサルティング領域：

１．経営管理（会計）

２．事業戦略（新規事業・M&A）・マーケティング

３．サプライチェーン（設計、生産、物流）

４．ヒューマンリソース（組織・人事）

５．ＤＸ・ＥＲＰ・ＡＩ（情報）

６．ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

マーケティング部

TEL：03-5791-1189