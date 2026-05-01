25人の漫画家が描く、25通りの“祝祭”。「コミックバンチ」25周年を記念した原画展を開催！

株式会社新潮社

株式会社新潮社の漫画レーベル「コミックバンチ」25周年を記念し、レーベル原画展を開催いたします。

会場では、「祝祭」をテーマに、25名の漫画家が描き下ろしたイラスト作品を展示。

また、企画「MY FAVORITE SCENE ～この場面が、描いていて楽しかった～」では、漫画家自身が選んだお気に入りのページを、コメント付きでご紹介します。

さらに、原哲夫先生、北条司先生、次原隆二先生をはじめ、バンチゆかりの作家による記念色紙の展示や、コラボカフェ、サイン会、記念グッズの販売も実施予定です。

コミックバンチの魅力を、存分にお楽しみいただける内容となっております。

バンチ25周年記念原画展「祝祭」― 25人の漫画家が描く、バンチ25周年 ―（バンチ展）

描き下ろしイラスト参加作品

※五十音順

『Artiste』

『応天の門』

『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』

『おひとりさまホテル＆いつかティファニーで朝食を』

『怪獣自衛隊＆BTOOOM!』

『カヤちゃんはコワくない』

『GANGSTA.』

『今日から始める幼なじみ』

『傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン』

『極主夫道』

『最後のレストラン＆最後のレストラン Dante＆コンシェルジュ＆妖怪の飼育員さん』

『死役所』

『少女終末旅行』

『ディノサン』

『ニクバミホネギシミ』

『売国機関』

『パパと親父のウチご飯』

『ポンコツ魔王の田舎暮らし』

『魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～』

『マグメル深海水族館』

『間違った子を魔法少女にしてしまった』

『魔法医レクスの変態カルテ』

『山と食欲と私』

『鹿楓堂よついろ日和』

『訳アリ心霊マンション』

描き下ろしイラスト（イメージ）

概要

バンチ25周年記念原画展「祝祭」― 25人の漫画家が描く、バンチ25周年 ―（バンチ展）

2026年6月13日(土)～2026年7月5日(日)

11:00～18:00（最終入場、カフェラストオーダー17:30）※火曜日休館

▶︎公式サイト

https://bunch25thexhi.fundom-event.com/

▶︎バンチ25周年公式X：@comicbunch25(https://x.com/comicbunch25)

【会場】

GALLERY ZENON（東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-1）

交通案内：JR中央・総武線、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩5分

▶︎MAP（https://maps.app.goo.gl/dy6itnQB6thZNfWR8）

▶︎GALLERY ZENON（https://gallery-zenon.jp/）

▶︎ギャラリーゼノン X：@GalleryZenon(https://x.com/GalleryZenon)

【チケット】

WEB予約券：600円（税込）

サイン会付き入場券：1,600円(税込) ※事前抽選制

当日券：800円（税込）

チケット

サイン会情報

会期中、『怪獣自衛隊』の井上淳哉先生、『おひとりさまホテル』のマキヒロチ先生、『極主夫道』のおおのこうすけ先生によるサイン会を開催いたします。

サイン会開催作品

▼サイン会日程

『怪獣自衛隊』井上淳哉先生／6月14日（日）15:00～18:00

『おひとりさまホテル』マキヒロチ先生／6月20日（土）17:00～18:00

『極主夫道』おおのこうすけ先生／6月21日（日）15:00～17:00

※当日はチケミーから発行された番号の若い順にご案内いたします。早めに到着されてもご案内までお待たせする可能性がございますので御了承ください。

※サイン会までのお時間は、会場内への入場は可能になりますので、展示やカフェ、グッズコーナーなどをご利用いただきながらお待ちいただくことも可能です。

▼サイン会付き入場券

1,600円（税込：入場料およびコミックス代含む）

▼参加人数

各回50名様（抽選）

※チケットはチケミー(https://ticketme.io/event/group/5a42aa6e-97e8-4a04-89b2-f7fb73df74d1/7ff0bfb3-0326-47a5-b1ed-3021d7965657)にて抽選販売いたします。

▼応募期間

5月11日（月）23:59まで

※当選発表は5月18日（月）23時59分までに、当選者の方にのみ順次ご連絡いたします。

▼サイン対象

6月9日発売の最新コミックス

井上淳哉先生『怪獣自衛隊』23巻

マキヒロチ先生『おひとりさまホテル』9巻

おおのこうすけ先生『極主夫道』17巻

※当日会場にて商品をお渡しいたします。

▼注意事項

・イベント中の動画撮影・録音行為は一切禁止です。

・防犯の都合上、手荷物の検査や一時お預かりなどのご対応をさせていただく場合がございます。

・当日、サイン会の運営状況によってはお待たせする可能性がございますので予めご了承ください。

・注意事項をお守りいただけない場合や、主催者側で危険であると判断した場合など、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。

・内容は予告なく、変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。