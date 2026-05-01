夏・秋出発をとっておきの価格でご提供「SUPER SUMMER SALE! 2026」開催

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株式会社エイチ・アイ・エス

　株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区　以下、HIS）は、2026年5月8日（金）～6月29日（月）の期間限定で、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を開催します。


　


　今年9月は、2015年以来11年ぶりに5連休となるシルバーウィークが控えています。シルバーウィークの日程を絡めたご予約が集中するなか、HISでは夏・秋のご旅行を検討されている方に向けて、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を開催します。原油高を受け、燃油サーチャージが大幅に値上がりするなか、一人でも多くの方にご旅行をお楽しみいただけるよう、LCCを利用したお手頃価格商品や高付加価値商品など、さまざまなラインナップでご用意しております。


　CMキャラクターには3年連続でバカリズムさんを起用し、WEB広告、テレビCMなど順次開始します。



SUPER SUMMER SALE! 2026


開催期間：2026年5月8日（金）～6月29日（月）


https://www.his-j.com/fair/sss/kanto/index.html


【発売スケジュール】


2026年5月8日（金）


9:00　 関東発着アジア地域ツアー、


　　　 国内旅行全商品


10:00　関東発着の全商品


13:00　関東発着以外の全商品


※店舗での受付開始時間は、各店舗の営業時間に


　準じます。






＜テレビCM＞


「カレンダー」篇


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gf-UqQCuqMs ]

「商品告知」篇


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lc23DhyWCBM ]

放映開始日：2026年5月4日（月）より順次開始



＜商品一例＞


【海外旅行】


・成田発着　ソウル3日間　19,800円


　（大人1名様/２名1室利用　燃油サーチャージは含まれております）


・成田発着　セブ島４日間　39,800円


　（大人1名様/2・3名1室利用　燃油サーチャージは含まれております）


・関空発着　台北3日間　24,800円


　（大人1名様/2・３名1室利用　燃油サーチャージはかかりません）



【国内旅行】


・成田発着　札幌ビューホテル大通公園に滞在　札幌2日間　12,800円（大人1名様/2名1室利用）


・成田発着　福岡市内の厳選ホテルに滞在　福岡2日間　14,800円（大人1名様/4名1室利用）


・関空発着　沖縄３日間　17,800円（大人1名様/4名1室利用）

＜特別施策＞


【海外旅行】


HIS Wi-Fi海外レンタル料　データ量無制限　50％OFF


※2026年11月30日（月）までの利用開始が対象。　


※配送・受渡手数料、あんしん補償ワイド、5Gオプションなど、任意の各種オプションは


　割引対象外となります。



【国内旅行】


総額1億円　最大20％OFF　ウルトラクーポンプレゼント（1グループあたり)


適用条件・対象プラン


20％OFF：ダイナミックパッケージ、10％OFF：ホテル・旅館、


5％OFF：高速バス・WOW+・鉄道ツアー


※総額1億円の上限に達し次第終了となります。