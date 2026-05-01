夏・秋出発をとっておきの価格でご提供「SUPER SUMMER SALE! 2026」開催

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 以下、HIS）は、2026年5月8日（金）～6月29日（月）の期間限定で、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を開催します。

今年9月は、2015年以来11年ぶりに5連休となるシルバーウィークが控えています。シルバーウィークの日程を絡めたご予約が集中するなか、HISでは夏・秋のご旅行を検討されている方に向けて、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を開催します。原油高を受け、燃油サーチャージが大幅に値上がりするなか、一人でも多くの方にご旅行をお楽しみいただけるよう、LCCを利用したお手頃価格商品や高付加価値商品など、さまざまなラインナップでご用意しております。

CMキャラクターには3年連続でバカリズムさんを起用し、WEB広告、テレビCMなど順次開始します。

SUPER SUMMER SALE! 2026

開催期間：2026年5月8日（金）～6月29日（月）

https://www.his-j.com/fair/sss/kanto/index.html

【発売スケジュール】

2026年5月8日（金）

9:00 関東発着アジア地域ツアー、

国内旅行全商品

10:00 関東発着の全商品

13:00 関東発着以外の全商品

※店舗での受付開始時間は、各店舗の営業時間に

準じます。

＜テレビCM＞

「カレンダー」篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gf-UqQCuqMs ]

「商品告知」篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lc23DhyWCBM ]

放映開始日：2026年5月4日（月）より順次開始

＜商品一例＞

【海外旅行】

・成田発着 ソウル3日間 19,800円

（大人1名様/２名1室利用 燃油サーチャージは含まれております）

・成田発着 セブ島４日間 39,800円

（大人1名様/2・3名1室利用 燃油サーチャージは含まれております）

・関空発着 台北3日間 24,800円

（大人1名様/2・３名1室利用 燃油サーチャージはかかりません）

【国内旅行】

・成田発着 札幌ビューホテル大通公園に滞在 札幌2日間 12,800円（大人1名様/2名1室利用）

・成田発着 福岡市内の厳選ホテルに滞在 福岡2日間 14,800円（大人1名様/4名1室利用）

・関空発着 沖縄３日間 17,800円（大人1名様/4名1室利用）



＜特別施策＞

【海外旅行】

HIS Wi-Fi海外レンタル料 データ量無制限 50％OFF

※2026年11月30日（月）までの利用開始が対象。

※配送・受渡手数料、あんしん補償ワイド、5Gオプションなど、任意の各種オプションは

割引対象外となります。

【国内旅行】

総額1億円 最大20％OFF ウルトラクーポンプレゼント（1グループあたり)

適用条件・対象プラン

20％OFF：ダイナミックパッケージ、10％OFF：ホテル・旅館、

5％OFF：高速バス・WOW+・鉄道ツアー

※総額1億円の上限に達し次第終了となります。