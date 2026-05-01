夏・秋出発をとっておきの価格でご提供「SUPER SUMMER SALE! 2026」開催
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 以下、HIS）は、2026年5月8日（金）～6月29日（月）の期間限定で、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を開催します。
今年9月は、2015年以来11年ぶりに5連休となるシルバーウィークが控えています。シルバーウィークの日程を絡めたご予約が集中するなか、HISでは夏・秋のご旅行を検討されている方に向けて、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を開催します。原油高を受け、燃油サーチャージが大幅に値上がりするなか、一人でも多くの方にご旅行をお楽しみいただけるよう、LCCを利用したお手頃価格商品や高付加価値商品など、さまざまなラインナップでご用意しております。
CMキャラクターには3年連続でバカリズムさんを起用し、WEB広告、テレビCMなど順次開始します。
SUPER SUMMER SALE! 2026
開催期間：2026年5月8日（金）～6月29日（月）
https://www.his-j.com/fair/sss/kanto/index.html
【発売スケジュール】
2026年5月8日（金）
9:00 関東発着アジア地域ツアー、
国内旅行全商品
10:00 関東発着の全商品
13:00 関東発着以外の全商品
※店舗での受付開始時間は、各店舗の営業時間に
準じます。
＜テレビCM＞
「カレンダー」篇
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gf-UqQCuqMs ]
「商品告知」篇
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lc23DhyWCBM ]
放映開始日：2026年5月4日（月）より順次開始
＜商品一例＞
【海外旅行】
・成田発着 ソウル3日間 19,800円
（大人1名様/２名1室利用 燃油サーチャージは含まれております）
・成田発着 セブ島４日間 39,800円
（大人1名様/2・3名1室利用 燃油サーチャージは含まれております）
・関空発着 台北3日間 24,800円
（大人1名様/2・３名1室利用 燃油サーチャージはかかりません）
【国内旅行】
・成田発着 札幌ビューホテル大通公園に滞在 札幌2日間 12,800円（大人1名様/2名1室利用）
・成田発着 福岡市内の厳選ホテルに滞在 福岡2日間 14,800円（大人1名様/4名1室利用）
・関空発着 沖縄３日間 17,800円（大人1名様/4名1室利用）
＜特別施策＞
【海外旅行】
HIS Wi-Fi海外レンタル料 データ量無制限 50％OFF
※2026年11月30日（月）までの利用開始が対象。
※配送・受渡手数料、あんしん補償ワイド、5Gオプションなど、任意の各種オプションは
割引対象外となります。
【国内旅行】
総額1億円 最大20％OFF ウルトラクーポンプレゼント（1グループあたり)
適用条件・対象プラン
20％OFF：ダイナミックパッケージ、10％OFF：ホテル・旅館、
5％OFF：高速バス・WOW+・鉄道ツアー
※総額1億円の上限に達し次第終了となります。