トビラシステムズの迷惑情報データベース活用、auひかり電話「迷惑電話 発着信ブロック」最大6カ月無料提供キャンペーンを再実施

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）の「迷惑情報データベース」が活用された、KDDI株式会社（以下「KDDI」）のauひかり電話向け迷惑電話対策サービス「迷惑電話 発着信ブロック」（以下「本サービス」）を最大6カ月無料で提供する取り組みが、2026年4月15日から9月30日まで再度実施されます。

特殊詐欺被害の拡大が深刻化し、電話における対策が求められる中、より多くのご家庭での導入が期待されます。

■特殊詐欺被害額1,414億円、対策強化が急務に

近年、特殊詐欺被害の深刻化が続いています。警察庁によると、2025年の特殊詐欺被害額は1,414億円で、過去最悪を記録しました（注1）。被害額のうちの約7割を占める「ニセ警察詐欺」で、既遂1件当たりの被害額が大きいのは60代～70代で、これらの年代では犯人との接触ツールに固定電話が使われる割合が高くなっています（注2）。

こうした情勢から、犯罪対策閣僚会議による「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」の発表や、総務省から通信事業者に対して特殊詐欺対策の強化を求める要請がされるなど、社会全体で特殊詐欺対策の強化が求められています。

■当社のデータベース活用、auひかり電話「迷惑電話 発着信ブロック」6カ月間無料提供

こうした状況の中、KDDIは総務省からの要請を受け、同社が提供するauひかり電話向けの迷惑電話対策サービス「迷惑電話 発着信ブロック」について、2026年4月15日から9月30日までに一定の条件を満たして申し込んだ方を対象に、合計最大6カ月間無料で提供するキャンペーンの再実施を発表しました。

本サービスには、トビラシステムズの「迷惑情報データベース」が活用されており、発着信時に電話番号を自動的にデータベースと照合し、迷惑電話の場合は発着信の拒否を行います。詐欺被害につながるリスクが高い迷惑電話を約99％の精度で検知し、被害の未然防止に貢献します（注3）。

本サービスの無料提供により、当社のデータベースを活用した詐欺被害抑止の取り組みが、より多くのご家庭へ広がることが期待されます。また、当社のデータベースは、利用者数が増えるほど収集可能な情報が増え精度が向上するため、ご利用者さま自身が危険から守られると同時に、他のご利用者さまの安全にもつながります。

当社は今後も、特殊詐欺の撲滅に向けた取り組みを推進してまいります。

■auひかり電話「迷惑電話 発着信ブロック」について

KDDIが提供するauひかり電話向けの迷惑電話対策サービス「迷惑電話 発着信ブロック」および本サービスの無料提供に関する詳細は、下記のKDDI公式サイト掲載情報をご確認ください。

KDDI「特殊詐欺被害防止キャンペーン再実施のお知らせ」

https://www.au.com/information/notice_internet/service/20260319-02/

＜参考文献＞

（注1）警察庁 令和７年における特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）広報資料

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2025.pdf

（注2）警察庁 令和７年における特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）啓発資料

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/sagi_keihatsu2025.pdf

（注3）トビラシステムズ 2025年1月～12月の集計データ

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/