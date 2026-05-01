【本日解禁】タイで大人気のGL小説『Cranium クレイニアム』コミカライズ版、Renta!にて先行配信開始！クラファンも5/24まで

株式会社アニメイトホールディングス

タイと日本で本日より同時配信開始。紙本（リターン限定）制作のためのクラウドファンディングも5/24まで支援受付中。

株式会社フロンティアワークス（代表取締役社長：辻政英、本社：東京都板橋区、以下「フロンティアワークス」）と、DREAM EXPRESS [DEX] CO., LTD.（以下「DEX」）は、タイ原作のGL小説『Cranium クレイニアム』（くれいにあむ）のコミカライズ作品を、電子書籍サービス「Renta!」（株式会社パピレス）にて、2026年5月1日（金）より先行配信を開始いたしました。

第1話は無料公開中で、現在は第4話まで配信されています。

【Renta!】https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/436178

本作は、近年アジア圏を中心に注目を集める「タイGL（女性同士の恋愛を描く作品ジャンル）」を代表する人気作のひとつです。コミカライズは、タイ・日本の両国で支持を集めるGL作家・綺月るり氏が担当。発表時には海外ファンからも大きな反響が寄せられ、国境を越えて注目を集めています。

【クラウドファンディング実施中 5/24（日）23:59まで】

また、本コミカライズを記念したプロジェクトとして、2026年3月26日（木）18:00より「ソレオス」にてクラウドファンディングを実施しており、5月24日（日）23:59まで支援を受け付けています。

本クラウドファンディングでは、タイで注目を集める「タイGL」の魅力を日本の読者に届けるとともに、本作を広く発信することを目指しており、本クラウドファンディング限定の紙書籍の制作に加え、支援者限定グッズの提供や、支援者名のクレジット掲載などのリターンをご用意しています。

【ソレオス】https://soreosu.com/projects/cranium

【Cranium クレイニアム あらすじ】

引きこもり気質の博士×現場主義のエリート博士

再会したくなかったはずなのに、なぜか心を乱されていく。

タイ中部の田園地帯で小型飛行機が墜落し、乗員乗客15名が死亡した。遺体の身元確認のため現場に派遣された若き博士ブア。だがそこで再会したのは、かつて決別した同期のピンヤー博士だった。険悪な空気の中で始まる法医学調査。そんなある日、事故の犠牲者とは一致しない“もう一つの頭蓋骨”が発見される。

その発見は、墜落事故の裏に潜む不穏な謎の幕開けだった。反発しながらも真相を追う二人は、やがて互いの過去と向き合うことになる――骨が暴くのは、事故の真実か、それとも二人の運命か。

(C)2026 Frontier Works Inc. (C)2026 Dream Express Co., Ltd.

【作品情報】

[タイトル]:

Cranium クレイニアム

[原作者]:

Nalan

[漫画家]:

綺月るり

[配信開始日]:

2026年5月1日配信開始

[発売元]:フロンティアワークス、DREAM EXPRESS [DEX] CO.,LTD.

[販売元]:フロンティアワークス