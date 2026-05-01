39歳バツ2彼氏がプロポーズ3日後に婚約破棄された理由にヒコロヒー「これは指輪返すかな」弘中綾香アナ、最近泣いたことを明かしスタジオ共感｜ABEMA さよならプロポーズ viaオーストラリア第9話

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第9話を、2026年4月30日（木）夜9時より放送いたしました。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

■39歳バツ2彼氏が、プロポーズ3日後に婚約破棄された理由にスタジオ唖然‥ヒコロヒー「これは指輪返すかな」

4月30日（木）放送の第9話では、決断を翌日に控えたケンシ（39）とサチエ（31）のもとに、サチエの親友・ナオカさんが合流。ケンシはナオカとの1対1の対話の中で、過去にプロポーズをした直後に婚約破棄に至った衝撃の理由を打ち明けます。ケンシは、接待で女性のいるお店に行った際の領収書をサチエに見られたことや、アドレス帳の女性の連絡先に「〇〇 おっぱい」などと覚えやすいように特徴をつけて登録していたことがバレてしまい、激怒したサチエに登録していた人数分ビンタされ、婚約指輪を突き返されたというエピソードを赤裸々に告白。さらに、ケンシは決断前日にも関わらず、「俺で大丈夫かな、自分に自信がない」などと、不安を吐露します。

この衝撃の理由にスタジオも唖然とし、ゲストのテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「いやかも」とポツリ。スタジオ見届け人のヒコロヒーは「これは（指輪を）返すかもな」「これを許せたサチエちゃんもすごい。（指輪を）突き返した時点で、自分やったら『もういいです、別れます』っていうことやと思う、でも突き返してビンタしてまだ一緒にいるって…」とコメント。弘中は「サチエさんは妻になったときに、ドンと構えられるかもしれないですよね。『ケンシの妻なんだから』って思えたらガミガミ言わなくなって、ケンシくんもそんなサチエさんを見て、いい方向に変わるってこともあるかも」と既婚者目線で2人の今後の関係性について語りました。

■弘中綾香アナ、最近泣いたことを明かしスタジオ共感

さや香・新山、『M-1グランプリ』決勝3日前に優勝を確信した理由にスタジオ爆笑

また、スタジオトークでは「最近泣いた出来事」の話に。弘中が「簡単なこと言っていいですか？“りくりゅう”」といい、スタジオの共感を集める一幕も。

さらに、さや香・新山は漫才頂上決戦『M-1グランプリ』の決勝3日前に、タクシーの中で突然涙が溢れてきたという秘話を披露。優勝前に涙が出たという他の芸人のジンクスを聞いていたため、「これや。もうこれ勝つわ」と優勝を確信して泣いたものの、「本番では（ネタの）見せ算でえげつないほどスベった」とまさかの結末を明かし、スタジオは爆笑に包まれました。

ほかにも、視聴者から寄せられた「15歳上の彼氏を親に紹介できない」という年の差婚のお悩み相談では、夫の庄司智春と9歳差である藤本美貴が「最初は『おお…すごい年上』って思うけど…」と自身の経験を交えてアドバイスを送る場面も。

ついに運命の決断の時を迎える3組のカップル。しかし、最終日の朝、ユウキは突如号泣…。さらに、専業主婦を希望するリノと、パートナーにも仕事での自己実現や自立を求めるナオキは激しく衝突してしまいます。果たして彼らが選ぶのは、“結婚”か、それとも“別れ”か…？『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第9話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第9話放送日時：2026年4月30日（木）夜9時～

第9話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p9

第10話（最終話）：2026年5月7日（木）夜9時～

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【スタジオゲスト】

弘中綾香

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/