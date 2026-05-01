【全監修　桂三度】藤井隆×椿鬼奴が吉本本部で踊り狂う!? 町あかり＆桂三度『愚痴が果てたら』 MV公開! 踊り場を「本当の踊り場」に変える痛快作が誕生!

吉本興業株式会社

昭和歌謡曲を愛するシンガーソングライター・町あかりと、落語家・タレントの桂三度による異色ユニットの新曲『愚痴が果てたら』（3/18配信開始）のミュージックビデオ（MV）が、本日5月1日（金）に公開されました。

本MVは、アーティスト・桂三度自らがカメラを手に取り、全編にわたって撮影・編集を担当。ロケ地は、歴史ある旧小学校校舎を活用した吉本興業東京本部の階段を舞台に、ゲスト出演した藤井隆と椿鬼奴が、溢れんばかりの情熱を詰め込んだ躍動感あふれるステップを披露しています。

映像の見どころは、何と言っても出演者二人が魅せる唯一無二のパフォーマンスです。藤井隆と椿鬼奴が、階段の踊り場でキレキレのステップを刻みます。桂三度の独特な視点によるカメラワークが、楽曲の持つ哀愁とユーモアを増幅させ、一度見たら忘れられない中毒性の高い映像に仕上がりました。

キャッチーなメロディに合わせ、階段の天井や手すりすらも演出に取り入れた振り付けは、思わず真似したくなるポップな魅力に溢れています。放課後の学校や職場の階段で「踊り場ダンス」を披露する若者が続出すること間違いなしの、新時代のダンスMVが誕生しました。

本人コメント

■藤井隆 コメント

町あかりサンのクセになる最高なメロディ、三度お兄サンの奇抜で最高な歌詞。何度聴いてもしばらく驚きと発見が続く名曲が誕生しました！ファンのひとりとして早くカラオケで歌いたいです！

三度お兄さんサン考案の振り付けも踊って楽しくて ♪愚痴果てて ててて のところをぜひ、覚えて一緒に踊ってみてください！

■椿鬼奴 コメント

2WEEKSNOWというニュース番組でキャスターとして共演しておりました三度さん、藤井さんとのMV撮影はその番組の収録のように楽し過ぎてあっという間でした。自由な監督三度さんと自由なパフォーマー藤井さんの間にいるだけで私も自由になれました。私が帯状疱疹で腰と足が痛いのをお気遣い頂き「座っているだけでいいシーン」を作って下さり(その分藤井さんめっちゃ踊って下さっています。「踊り場は踊るだけじゃない、座ってもいい」という監督の自由メッセージ、いただいた気がします！皆さんもこのMVを見て聴いて、踊り場での過ごし方の参考にしてね！

■桂三度 コメント

仲良くしてくれる人が2人もいる、嬉しいですよね。しかも、その2人がセンスの塊である、たまらないですよね。では参りましょう！ミュージックNow！

MV視聴URL

(C)吉本興業(C)吉本興業(C)吉本興業

町あかり&桂三度 - 愚痴が果てたら

［Official Music Video］



https://youtu.be/rr0AUrrmIQA

（YouTubeチャンネル「愚痴が果てたら」）

楽曲情報

(C)吉本興業

【楽曲名】 「愚痴が果てたら」

【アーティスト】町あかり＆桂三度

【作詞】桂三度【作曲】町あかり

【編曲】野々村源太

■楽曲ストリーミング＆ダウンロードURL

https://lnk.to/machiakariandkatsurasando_guchigahatetara