ラグビー協会の強化拠点「JAPAN BASE」とオフィシャルパートナー契約を締結

パラマウントベッドホールディングス株式会社

パラマウントベッド株式会社 （本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：木村友彦、以下「当社」）は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（所在地：東京都港区、会長：土田雅人）が福岡県福岡市に開設した、日本ラグビーの強化拠点およびラグビー・スポーツの普及拠点である「JAPAN BASE」と、オフィシャルパートナーシップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

JAPAN BASE宿泊棟JAPAN BASE宿泊部屋Active Sleep ANALYZER

本契約に基づき、当社はラグビー日本代表が宿泊するJAPAN BASEの居室全室に、睡眠計測センサー「Active Sleep ANALYZER※」を導入いたします。

「Active Sleep ANALYZER」は当社が一般家庭向けに開発・提供している非装着型の睡眠計測デバイスです。マットレスや布団の下に敷き、専用アプリと連動することで、就寝中の体の動きや呼吸、心拍などが表示され、睡眠状態を可視化します。

当社は、パラマウントベッド睡眠研究所で培った知見をもとに、長年にわたり睡眠計測技術の研究・開発に取り組んできました。2009年に当社初となるシート型睡眠計測センサーを発売して以来、医療・介護施設をはじめ、健康関連市場において累計20万台以上の販売実績があります。

※医療機器ではありません

本取り組みでは、「Active Sleep ANALYZER」の導入を通じて、選手や関係者の日々の睡眠状況をモニタリングし、休養環境の整備やコンディションづくりを支援するとともに、スポーツと健康を融合した新たな価値の創出に取り組んでまいります。

■公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 岩渕健輔専務理事のコメント

「このたびはパラマウントベッド様よりJAPAN BASEオフィシャルパートナーとしてのご支援を賜り、ご高配に心より感謝申し上げます。運動や栄養管理に加え、コンディションづくりにおいて重要な要素である“睡眠”の分野で長年にわたり睡眠の知見を培ってこられたパラマウントベッド様にご支援をいただけることを、大変心強く感じております。私どもは、世界一ラグビーが身近にある国を目指し、ラグビーワールドカップを再び日本に招致して世界一になることを目標に掲げ、JAPAN BASEを運営しております。皆さまのご期待に添うべく、今後もより一層の努力をしてまいります」

■パラマウントベッド株式会社 Active Sleep事業部 山口弘志部長のコメント

「このたび、JAPAN BASE様のオフィシャルパートナーとして参画させていただくことを大変光栄に存じます。弊社は創業以来、医療・介護用ベッドおよびマットレスの製造販売を行ってまいりました。近年では、パラマウントベッド睡眠研究所で培った知見をもとに、睡眠を通じて人の可能性を引き出すことに着目し、健康事業の展開にも注力しております。その中核を担うブランドが『Active Sleep』です。『Active Sleep』は、眠りをデータで捉え、一人ひとりに最適化していくという考え方のもと、「眠りをマネジメントする」というコンセプトで価値を提供しています。今回、JAPAN BASE様の全居室に弊社の睡眠計測センサー『Active Sleep ANALYZER』をご導入いただくことで、睡眠状態の可視化を通じてアスリート一人ひとりのコンディションづくりに貢献できるものと考えております」

当社は今後も、ブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」のもと、すべての人々に向けて、睡眠を通じた健康とパフォーマンス向上の支援を推進してまいります。

睡眠計測センサー「Active Sleep ANALYZER」の詳細はこちら(https://activesleep.jp/asa/)。

JAPAN BASEはこちら(https://japan-base.jp/)。

※ 掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、本ニュースリリースは当社の取り組みを報道関係者をはじめとするステークホルダーの方々へお伝えすることを目的としたものであり、一般の方への医療情報の提供や顧客誘引を目的としたものではありません。