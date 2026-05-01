ラッパー「Jinmenusagi」出演！ FRED PERRY主催のインストアライブをフレッドペリーショップ東京にて開催！

ヒットユニオン株式会社

様々なサブカルチャーをバックグラウンドにもつイギリスのファッションブランド「FRED PERRY」が主催するインストアライブの開催が決定。

今回は、2026年シーズンのFRED PERRYキャンペーンに参加し、独自の言語感覚と鋭いユーモアで存在感を放つ、ラッパー／ビートメイカー／プロデューサーとして活動する「Jinmenusagi（じんめんうさぎ）」 が出演。インストアという特別な空間でのスペシャルライブをフレッドペリーショップ東京にて敢行します。

※インストアライブは、特設フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で無料ご招待となります。

日程：2026年6月20日（土）

会場：フレッドペリーショップ東京（東京都渋谷区神宮前5-9-6）

時間：18:00開場、18:30開演

出演：Jinmenusagi

チケット：入場無料（抽選招待制） ※応募にはFRED PERRYの会員登録が必要となります。

応募期間：5月8日（金）12:00 ～ 5月31日（日）

応募先：フレッドペリーオフィシャルサイト

応募ページURL：https://www.fredperry.jp/shop/pg/1news-260508(https://www.fredperry.jp/shop/pg/1news-260508)

当選発表：6月5日（金）

問い合わせ先：フレッドペリーショップ東京（TEL：03-5778-4930）※水曜定休

■Jinmenusagi （じんめんうさぎ）

11月4日生まれ、東京都千代田区出身。

自主媒体である"インディペンデント業放つ"主宰。

ネット世代のラッパーとして早くからインターネットを駆使した異端なムーブメントとラップスキルで活動初期から注目を集め、現在に至るまで10枚以上のアルバムを矢継ぎ早にリリースするなど精力的に活動。LEEYVNG（リーヤン）の名で、ビートメイカー・プロデューサーとしても知られる。

国民的R&BシンガーAIとのコラボ曲やSweet Williamとのダブルネーム作品でその地位を不動のものにし、2023年11月には完全DIYにて制作されたキャリアを象徴する名作『DONG JING REN』がヒット。以降、自身のプロデューサー名義である"LEEYVNG"としてビートアルバムのリリースや他ラッパーへのプロデュース業も活発に行い、ABEMAドラマ「警視庁麻薬取締課MOGURA」への俳優出演、国内最大級のHIPHOPフェス「POP YOURS2025」出演、さらに音以外のアプローチで自身の作品を紐解いた個展「東京人展」の開催など、音楽のみならず型にはまらないスタイルでアートを横断する活動は業界内で確固たる存在とスキルを提示し話題を集め続けている。

X: https://twitter.com/gouhanatsu

Threads: https://www.threads.net/@1eeyvng

Instagram: https://www.instagram.com/1eeyvng/

YouTube: https://www.youtube.com/@JinmenusagiYT