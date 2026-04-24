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「VR BASE TOKYO TOBU ZOO」に新規アトラクション「ウルトラセブンTHE ATTRACTION 史上最速の作戦」が登場！
本日4月24日スタート！東武動物公園にて<超高速>飛行を体験！
株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹）と東武レジャー企画株式会社（本社：埼玉県宮代町、取締役社長：石附栄一）は、東武動物公園内の「VR BASE TOKYO」にて、新規アトラクション「ウルトラセブンTHE ATTRACTION 史上最速の作戦」を導入いたします。
長年愛され続けている特撮ヒーロー「ウルトラセブン」初の体験型VRアトラクション『ウルトラセブンTHE ATTRACTION 史上最速の作戦』は円谷プロダクションとダイナモアミューズメントの共同開発で制作。かつてない<超高速>飛行体験を実現するために、あらゆる演出と技術を集結させた史上最速のイマーシブアトラクションです。
■コンテンツ概要
ゲストはウルトラ警備隊の一員として、「ウルトラセブン」のピンチを救うための“史上最速の作戦”に参加。
ウルトラ警備隊の専用メカ・「ウルトラホーク1号」に搭乗し、「フォース ゲート オープン」のアナウンスとともに緊急発進すれば、超高速飛行によるスリルと巨大な「ウルトラセブン」と「キングジョー」による大迫力 のバトルが待ち受けています。
『ウルトラセブン』のファンはもちろん、はじめて接する方にも楽しんでいただけるアトラクションとなっています。
■VR BASE TOKYOとは
PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、様々なVRアトラクションが遊べる施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。
・営業時間：東武動物公園の営業時間に準ずる
・定休日：東武動物公園の休園日に準ずる
・住所：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀１１０ 東武動物公園 イベントプラザ
・料金：100円〜 ※東武動物公園の入園料が別途かかります。
・公式HP：https://vr-base.com/ja/
・公式SNS：https://www.instagram.com/vr_base_tokyo_tobu/
■ダイナモアミューズメントとは
誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。
前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。
公式HP：https://dynamoamusement.jp/
■東武動物公園概要
所在：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110
開園日：1981 （昭和 56 ）年 3 月 28 日
敷地面積：約54ha 動物園：約 120 種類・約 1200 頭 遊園地：約 30 種類の遊戯施設
本件に関するお問合わせ先
広報室：熊谷・白石・森山 広報室直通：080-1383-6630 メール：pr102@tobuzoo.co.jp
株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹）と東武レジャー企画株式会社（本社：埼玉県宮代町、取締役社長：石附栄一）は、東武動物公園内の「VR BASE TOKYO」にて、新規アトラクション「ウルトラセブンTHE ATTRACTION 史上最速の作戦」を導入いたします。
長年愛され続けている特撮ヒーロー「ウルトラセブン」初の体験型VRアトラクション『ウルトラセブンTHE ATTRACTION 史上最速の作戦』は円谷プロダクションとダイナモアミューズメントの共同開発で制作。かつてない<超高速>飛行体験を実現するために、あらゆる演出と技術を集結させた史上最速のイマーシブアトラクションです。
ゲストはウルトラ警備隊の一員として、「ウルトラセブン」のピンチを救うための“史上最速の作戦”に参加。
ウルトラ警備隊の専用メカ・「ウルトラホーク1号」に搭乗し、「フォース ゲート オープン」のアナウンスとともに緊急発進すれば、超高速飛行によるスリルと巨大な「ウルトラセブン」と「キングジョー」による大迫力 のバトルが待ち受けています。
『ウルトラセブン』のファンはもちろん、はじめて接する方にも楽しんでいただけるアトラクションとなっています。
■VR BASE TOKYOとは
PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、様々なVRアトラクションが遊べる施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。
・営業時間：東武動物公園の営業時間に準ずる
・定休日：東武動物公園の休園日に準ずる
・住所：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀１１０ 東武動物公園 イベントプラザ
・料金：100円〜 ※東武動物公園の入園料が別途かかります。
・公式HP：https://vr-base.com/ja/
・公式SNS：https://www.instagram.com/vr_base_tokyo_tobu/
■ダイナモアミューズメントとは
誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。
前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。
公式HP：https://dynamoamusement.jp/
■東武動物公園概要
所在：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110
開園日：1981 （昭和 56 ）年 3 月 28 日
敷地面積：約54ha 動物園：約 120 種類・約 1200 頭 遊園地：約 30 種類の遊戯施設
本件に関するお問合わせ先
広報室：熊谷・白石・森山 広報室直通：080-1383-6630 メール：pr102@tobuzoo.co.jp