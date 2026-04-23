東洋エンジニアリング、「COMPANY® Talent Management」シリーズを利用開始〜一元化した最新の人財情報を活用し、経営戦略と連動した配置・育成を強化〜

東洋エンジニアリング株式会社

















WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。



●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について



国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。



※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）



「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/







●株式会社WHI Holdingsについて



WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。



WHI Holdingsサイト https://www.whi-holdings.co.jp/







* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。



* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。









●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景TOYOは、プラントエンジニアリング分野を中心に、グローバルな舞台でプラント建設を手がける総合エンジニアリング会社です。同社は、トランザクショナル型ビジネスの質的転換と収益の平準化に加え、リカーリング型ビジネスモデルによる収益安定化・企業価値向上を目指す「新業態への戦略的アプローチ」を掲げています。この実現に向け、TOYOでは「人」を最も重要な資産・財産である「人財（ヒューマンキャピタル）」と定義し、育成に注力してきました。現在はさらに、「人財データを活用したリソースの最適化」および「事業創造に必要なスキル・ノウハウ・行動特性を有する人財の養成・確保」を強化しています。特にプラント建設業界は、数年単位の長期かつ大規模プロジェクトが前提なうえ、現場駐在に伴う地理的制約や非常に高度な専門スキルが求められることで、機動的な人財配置が難しいという課題があります。そこでTOYOでは、競争力をより高めるために、個々のプロジェクトに最適な人財を配置する「プロジェクトと人財のマッチング」の高度化が不可欠と考えていました。この課題解決のため、TOYOは人財データを統合管理・活用するためのタレントマネジメント基盤として、CTM2.0を採用しました。採用にあたっては以下の点を評価しました。●期待効果１．人財データを一元管理し、従業員に寄り添う育成・配置検討へ既存の「COMPANY®」人事管理製品に蓄積された基本情報や異動履歴などのデータに加え、従業員一人ひとりのスキル・業務経験・キャリア志向などの情報をCTM2.0で一元管理します。また、上司と部下の定期的な1on1や、キャリア面談などの各種面談を通じて得られる一人ひとりの考えや定性情報を蓄積・活用することで、従業員の個性を引き出すための育成や、納得感のある配置検討に繋げていく予定です。２．AI活用も見据えた「プロジェクトと人財」の最適マッチング将来的にTOYOではCTM2.0に集約した情報をもとに、プロジェクト要件に合致する最適な人財を発掘し、プロジェクトと人財マッチングの高度化を目指します。CTM2.0には、条件検索に加え、AIによる検索で、異動履歴、スキルや資格、自己申告などのデータをもとにマッチ度の高い人財を提案する人財発掘機能もあります。TOYOはこうした機能の活用も検討しながら、これまで課題となっていた機動的な人財配置を実現します。また、中長期的に従業員のスキルアップに繋がるプロジェクトへの配置を実現するなど、プロジェクトの成功と従業員のキャリア自律・エンゲージメント向上に取り組んでいく予定です。●TOYOからのコメント当社は、長期的な競争力強化の一環として、経営戦略と連動した人財戦略の実行を掲げています。その実現に向けたタレントマネジメントシステムの選定にあたり、CTM2.0の採用を決めた最大の理由は、長年当社の人事基盤として稼働している統合人事システム「COMPANY®」とのシームレスな連携が可能である点です。人事・給与データとタレントマネジメント機能が同一プラットフォーム上で統合されることで、常に最新かつ正確な情報に基づいた意思決定が可能になると判断しました。また、システムが定着し、生きたデータを蓄積するためには、従業員自身が「使いたい」と思える仕組みが不可欠です。CTM2.0のユーザーインターフェースは、従業員の自律的な利用を促し、質の高いスキル情報やキャリア意向が自然に集まる環境を作れると確信しています。今後はこの基盤を活用し、プロジェクトと人財の最適なマッチング、社員一人ひとりのキャリア自律支援を推進してまいります。