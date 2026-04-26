乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が負傷した２００５年のＪＲ福知山線脱線事故は２５日、発生から２１年となった。理容師の西野勝善さん（５６）は、事故で犠牲になった母・節香さん（当時６３歳）が切り盛りしていた「ヘアーサロンにしの」（兵庫県西宮市）を守り続けている。「母に少しでも近づきたい」との思いを胸に。（阪神支局竹村文之）あの日、節香さんと、父の道晴さん（８６）が夫婦で経営していた店は、定