25日夕方、国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」とみられる動物が名古屋大学キャンパス内で目撃されました。 【写真を見る】ニホンカモシカか名古屋大学キャンパスで目撃22日から名古屋市内で目撃相次ぐ この映像は、名古屋大学東山キャンパスの理学部A館裏で、25日午後4時43分に名古屋大学理学研究科の25歳の大学院生の男性が撮影したものです。 男性が研究室から出て、すぐにニホンカモシカと見られる動物を目撃したとい