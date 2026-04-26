【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月24日／デイ2）【映像】壁スレスレの凄技スピンターン（実際の様子）起伏の激しい山岳地帯が舞台となる「ラリー・イスラス・カナリアス」を象徴するようなヘアピン形状のコーナーで、世界最高峰のドライバーたちが圧巻のドライビングテクニックを披露。走行中にマシンを180度反転させる“華麗なるスピンターン”の数々が脚光を集めた。今大会、ポイントリーダ