昨年末に突発性難聴の発症を明かしたタレント・安西ひろこが23日、自身のインスタグラムを更新。耳鼻科で告げられた検査結果に心境をつづった。 【写真】待っていたつらい言葉それでも前を向く姿に心打たれる 「久しぶりの 耳鼻科へ行ってきました。」と書き出した安西。「残念ながら 聴力は変わっていませんでした。」と聴力検査の結果を伝えた。2025年12月から急に左耳が聞こえづらくなり、突発性難聴と診断され、ステロ