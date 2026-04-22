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「ジャパントラックショー2026」にTOYO TIRESブ−スを出展
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、2026年5月14日（木）から16日（土）までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市）で開催される日本最大級のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」にTOYO TIRESブースを出展しますのでお知らせいたします。
TOYO TIRESブースでは、物流事業者と共同開発したトラック・バス用オールウェザータイヤ「M630」をはじめとする最新製品を輸送車両に装着して展示するとともに、リトレッドタイヤ※を含む環境配慮型製品など、当社のトラック・バス用タイヤの幅広いラインアップを紹介します。
また、車両コンテナ内に展示コーナーを設け、当社の技術体系「THiiiNK（シンク）」や製造工程の紹介を通じて、物流現場の課題解決に貢献する当社独自の基盤技術を発信するほか、ブース内の体験コーナーでは来場者に向けて、車輪脱落事故防止をテーマとした安全啓発活動を実施します。
※走行により摩耗したトレッドゴム（路面と接する部分）を新たに張り替えることで、所定の安全・性能基準を満たした状態に再生し、再使用するタイヤ
会期中、開発担当者によるプレゼンテーションのほか、物流事業者や業界パートナーを交えたトークセッションなどのステージプログラムを通して、製品開発の背景や物流現場での運用事例を紹介し、タイヤが果たす役割とその価値を多角的に発信します。
当社は、中期経営計画「中計’26」における重点施策のひとつである「トラック・バス用タイヤ事業の強化」を推進しており、長年培ってきた専門的知見を基盤に物流現場の効率化と環境負荷低減に貢献する製品を今後も継続的に提供してまいります。
■ジャパントラックショー2026開催概要
会 期： 2026年5月14日（木）〜16日（土）
会 場： パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場） 展示ホール
（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）
ブース： TOYO TIRES（展示ホール A-03）
ジャパントラックショー2026に関する詳細な情報は、オフィシャルサイトをご覧ください。
https://truck-show.jp
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
TOYO TIRESブースでは、物流事業者と共同開発したトラック・バス用オールウェザータイヤ「M630」をはじめとする最新製品を輸送車両に装着して展示するとともに、リトレッドタイヤ※を含む環境配慮型製品など、当社のトラック・バス用タイヤの幅広いラインアップを紹介します。
※走行により摩耗したトレッドゴム（路面と接する部分）を新たに張り替えることで、所定の安全・性能基準を満たした状態に再生し、再使用するタイヤ
会期中、開発担当者によるプレゼンテーションのほか、物流事業者や業界パートナーを交えたトークセッションなどのステージプログラムを通して、製品開発の背景や物流現場での運用事例を紹介し、タイヤが果たす役割とその価値を多角的に発信します。
当社は、中期経営計画「中計’26」における重点施策のひとつである「トラック・バス用タイヤ事業の強化」を推進しており、長年培ってきた専門的知見を基盤に物流現場の効率化と環境負荷低減に貢献する製品を今後も継続的に提供してまいります。
■ジャパントラックショー2026開催概要
会 期： 2026年5月14日（木）〜16日（土）
会 場： パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場） 展示ホール
（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）
ブース： TOYO TIRES（展示ホール A-03）
ジャパントラックショー2026に関する詳細な情報は、オフィシャルサイトをご覧ください。
https://truck-show.jp
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/