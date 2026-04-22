【京都 蔦屋書店】 坂間真実 個展「洞窟の寓話」を5月15日（金）より開催。人間の欲望や生への問いを起点に、複数のメディアで現代を編む。

【京都 蔦屋書店】 坂間真実 個展「洞窟の寓話」を5月15日（金）より開催。人間の欲望や生への問いを起点に、複数のメディアで現代を編む。