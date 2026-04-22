『暁のヨナ』『なまいきざかり。』も今だけ無料！アプリを「開くだけ」で毎日コイン GET＆人気 22 作品・合計 500 話超がタダで読める！「マンガPark」のGW特大祭♪4/22(水)からスタート！

株式会社白泉社(C)︎eruko／白泉社 (C)︎草凪みずほ／白泉社 (C)︎あぺこ／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park では、GW のスペシャル特大

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特集期間：4/22(水)～5/10(日)

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特集期間：4/22(水)～5/10(日)

(C)佐々木／白泉社Park オススメのオリジナル作品！

9 チャプター無料！

(C)糸加・白藤圭／白泉社「魔導書令嬢～伝説の魔導書を修復したら最強の精霊が味方になりました（クールな王弟殿下がなぜかいつもそばにいます）～」原作：糸加 作画：白藤圭

周囲に疎んじられる伯爵令嬢ジェーン。ある日叔母の勧めで「古書修復士」として「修復棟」で働き始めることに。修復棟の管理を任されるのは、王弟レイモンド殿下。次第に 2 人は惹かれ合っていき…。

5 チャプター無料！

(C)︎ヴヤマ／白泉社「またね、神様 Restart」ヴヤマ

あれから数か月後―。両は母校で体育教師となり、幸太郎は栄養士を目指して勉強中。同棲生活をスタートさせた 2 人は甘い日々を送るのだった。引っ越し直後、幸太郎は両の家を出て行った「あの日」のことを思い出して…。「またね、神様」、待望の続編！

10 チャプター無料！

(C)︎岡舘いまり／白泉社「私を叱る日鷹君と毎晩シています」岡舘いまり

27 歳彼氏ナシ独身 OL 一畑菜摘の密かな願いは、だれかと”最高に気持ちいいセックス”をすること。彼女は、ついに気持ちいいセックスを求めて、女性用風俗を使用することを決意する。が、厳しい上司かつ同期の日鷹くんにその事がバレてしまい…！？

3 チャプター無料！

(C)︎香咲まり／白泉社「シネマスターよ愛を知れ」香咲まり

女好きでカスな旭は、犬猿の仲である演劇サークルの後輩・斎賀と W主演で BL 作品を撮ることに…。抱かれる様にリアリティを感じないとダメ出しされた旭だったが、ひょんなことから斎賀がゲイであることを知り、演技のためセックスを持ち掛けて…！？

4 チャプター無料！

(C)︎衣田ぬぬ／白泉社「年下アイドル君はわがままで嫉妬深い」衣田ぬぬ

アイドルグループとしてデビューが決まった美波絃(みなみいと)には、敏感体質という秘密があった。しかし同じグループのちょっと生意気な後輩、高辻朱音(たかつじあかね)にその秘密がバレてしまい──!?ビジュアル最強男子のエロきゅんアイドル BL 開幕(ハート)

5 チャプター無料！

(C)︎佐々木／白泉社「甘やかさせて、たこ先生」佐々木

BL 漫画家の“たこフラワー”こと花岡緒玖人は、連載が「H シーンの魅力のなさ」が原因で打ち切りに。未経験をコンプレックスに感じた緒玖人は、魅力的な H シーンを描くため、ゲイ向けデリヘルを頼んでしまう！しかし、やってきた爽やか系イケメンキャスト（？）湊に慌てる始末。全てを諦めようとする緒玖人に、湊が提案を…！

6 チャプター無料！

(C)︎せんりょう静・戌島百花／白泉社「私が育てたのは国を滅ぼす王でした ～暗殺者は竜人王に溺愛される～」漫画：せんりょう静 原作：戌島百花

女騎士セレナは、国を滅ぼす竜人王であり人間と竜人の混血児カシュパルを殺す為にタイムトリップする。しかし人間に迫害されて可哀想で殺せなくなり育てることに。徐々に惹かれあう人は！？

10 チャプター無料！

(C)︎猶本三羽・海野電球／白泉社「寡黙な将軍閣下様は魔力ゼロの嫁が好きすぎる～なぜか旦那様の心の声が聞こえます!?～」ネーム原作：猶本三羽 作画：海野電球

美春（メイシュン）は魔力ゼロに生まれてしまい、いじわるな姉に虐げられる日々を送っていた。しかし、成人の儀で見出だされ、鬼将軍・劉に嫁ぐことに…！しかも劉は何故か美春を溺愛していて…？

5 チャプター無料！

(C)︎浮らぺ／白泉社「僕にしか見えない君」浮らぺ

高校１年の風岡祐守は、「この世の者ではない存在を引き寄せてしまう」体質に悩まされていた。ある日祐守は、屋上で出会った少年に「悪霊から守る代わりに、協力してほしい」と持ちかけられ？受け入れた祐守は、契約の印に『赤い糸』で少年と結ばれてしまう…！

6 チャプター無料！

(C)︎松下リサ／白泉社「むずむずさせないで」松下リサ

名門男子校に通う御曹司・白川院冬華（しらかわいん とうか）は、陥没乳首というコンプレックスに悩まされていた。ある日ひょんなことから同級生の蛇塚雷（へびづか らい）に秘密を知られて…？

5 チャプター無料！

(C)︎みよし花／白泉社「新入社員の藤くんに今夜も甘く抱かれてます」みよし花

OL の小春には、“セックスが上手くできない”という悩みがあった。ある日、仕事はできるがドライで有名な新入社員・藤の教育係になった小春。ひょんなことから「セックスの練習相手になれませんか」と提案されて…!? 予想外に甘く献身的な藤に小春は抗えなくて…！

3 チャプター無料！

(C)︎望田ほへと／白泉社「汐乃先生と、とろける取材事情」望田ほへと

「マグロでつまらない」と彼氏にフラれた OL・蒼の癒しはマンションの隣人・押野の存在と、小説を読むこと。ある日、とあるハプニングから推し作家の汐乃ソウ＝押野ということが発覚し…!? えっちな小説の執筆に悩む押野を救うべく、蒼は“取材協力”を申し出て…。

5 チャプター無料！

(C)︎夕槻ちや・海野くらげ／白泉社「婚約者がヤンデレになる前に私がヤンデレになれば生存率爆上がり説」漫画：夕槻ちや 原作：海野くらげ

18 禁乙女ゲームの悪役令嬢に転生したフィアルカ。将来、婚約者であり攻略対象のヤンデレ王子・エルネスト様に「ヒロインとの恋に邪魔」という理由で殺される未来のキャラで…!?死亡ルート回避のため嫌われようとするが、エルネスト様の様子がおかしくて…？

２. GW 限定！無料話増量：一気読みチャンス！長編マンガ特集

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特集期間：4/22(水)～5/10(日)

(C)︎草凪みずほ／白泉社Park オススメの長編マンガ作品！

38 チャプター無料！

(C)︎あぺこ／白泉社「イケボ配信者は俺狙い！？」あぺこ

理想の攻め様に抱かれることを夢見る大学生・空。彼の癒しは、SNSで人気の BL シチュエーションボイス配信者、ソウジロウ。そんなある日、なんとソウジロウから「リアルで会わないか」とのお誘いが！待ち合わせ場所にむかうと、そこにいたのは…！？

34 チャプター無料！

(C)︎eruko／白泉社「営業部の高杉さんは心臓に悪い」eruko

商社で事務をする堤さん。彼女の部署に転属してきた高杉さんは、仕事はできるけど自分にも他人にも厳しい鬼上司！ でも、そんな彼が見せる不意打ちな優しさにときめいてしまって―!? ハイスペ上司に翻弄される(ハート)オフィスラブコメ！

121 チャプター無料！

(C)︎草凪みずほ／白泉社「暁のヨナ」草凪みずほ

高華国の姫・ヨナは一人娘のため、優しい父王と幼なじみで護衛のハク達に囲まれ、大切に育てられていた。そして時はヨナ・16 歳の誕生日、ヨナは想いを寄せていた従兄のスウォンから簪を贈られ、父へ自分の気持ちを伝えに行く。が、思いも寄らぬ過酷な運命が!?

31 チャプター無料！

(C)︎楠チロ・ユラ／白泉社「ストーカーを撃退してくれた憧れの人は、もっとヤバいストーカーだった」漫画:楠チロ 原作:ユラ

桐野美羽音は、素敵な彼氏をゲットすることを夢みる普通の OL。 しかし、ストーカー被害に悩まされていた。ある日憧れの上司、山階海に相談すると「自分が彼氏兼ボディーガードになる」と大胆な提案が！彼氏のフリをしてもらう美羽音は海の本性に動揺を隠せず…！

49 チャプター無料！

(C)︎にーづま。／白泉社「王子に溺愛されたくないので元プリンセスですが男装執事になります！」にーづま。

貴族令息が集う女人禁制学生寮。優秀な寮執事・ジュノンは、今日も女嫌いのワガママ王子・ラウルの花嫁探しに奔走する。絶対に王子を結婚させなくちゃいけない理由がジュノンにはあるのだ。そして遂に、花嫁探しを兼ねた夜会が催されることになり――！？

50 チャプター無料！

(C)︎にむまひろ／白泉社「アフター・ミッドナイト・スキン」にむまひろ

真面目なサラリーマン・虎谷の秘密は、性欲がかなり強いこと。いつもは手頃な相手を探して解消しているけれど、最近は激務続きで全然ヤれていない。ストレスでつい魔が差し残業中に会社のトイレで抜いてしまうが、偶然鉢合わせた上司の犀川にバレて…!?

72 チャプター無料！

(C)︎樋口橘／白泉社「学園アリス」樋口橘

田舎町で育った蜜柑と蛍は大の親友。なのに蛍は突然都会の学校に転校してしまう…。蛍を追って“アリス学園”に辿り着いた蜜柑。そこは、特別な天才しか入れない超エリート校だった!?

28 チャプター無料！

(C)︎美籠・マチバリ／白泉社「転生令嬢は腹黒騎士に攻略される」漫画：美籠 原作：マチバリ

伯爵家令嬢のサリヴィア・ミチルは気が強く口が悪いせいで 17 歳までに恋人ができなければおばあ様に婚約者を決められてしまう。そんな中出会ったのが、美形だが自信家で性悪な騎士ウルド・ゼーゼバン！”情熱的な出会い”のせいでウルドに興味を持たれるが…！？

70 チャプター無料！

(C)︎ミユキ蜜蜂／白泉社「なまいきざかり。」ミユキ蜜蜂

バスケ部マネージャーの由希は、キャプテンにひそかな片想い中。ところが、生意気な後輩男子・成瀬に弱みを握られて大ピンチ！強引な成瀬に振り回されるうちに、由希はいつの間にか…？

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＜アプリ概要＞

・アプリ名：マンガPark

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応OS：iOS14以降、Android(TM) 7.0以降

・無料ダウンロードはこちらから

＜App Store、GooglePlay共通＞https://manga-park.com/app

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp