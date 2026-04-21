【65万パック限定】「カトキチさぬきうどん 5食」にキッコーマン「具麺」試供品1食分が付いてくるキャンペーンを開始

テーブルマーク株式会社

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：松田要輔）は、冷凍うどん「カトキチさぬきうどん5食」に、キッコーマン食品株式会社の麺用ソース「具麺 柚子鬼おろし（夏季限定商品）」試供品1食分をセットにした同封キャンペーンを、2026年5月より全国のスーパーマーケット・量販店にて順次開始いたします（数量限定／約65万パック：なくなり次第終了）。

本キャンペーンは、昨年のご好評を受け、数量を増加して実施するものです。暑い時期でもさっぱりとおいしくお召し上がりいただける「具麺 柚子鬼おろし」を同封することで、夏場の冷凍うどんを盛り上げます。

■キャンペーン概要

名称：テーブルマーク「カトキチさぬきうどん」×キッコーマン「具麺」試供品同封キャンペーン

実施時期：2026年5月頃より順次

実施エリア：全国のスーパー・量販店（一部店舗を除く）

対象商品：カトキチさぬきうどん 5食

添付内容：キッコーマン 具麺 柚子鬼おろし（1食分・試供品）

内容：対象商品1パックに対し、「具麺」試供品1食分を同封

数量：約65万パック分（数量限定）

■商品概要

テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/

※本資料に記載された内容は発表日現在の情報です。今後、変更となる場合がありますのでご留意ください。