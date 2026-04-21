【練馬区限定】子どもが途中で飽きた習い事グッズをまとめて回収、5月限定キャンペーン開始｜家庭の片付け需要に対応【1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

練馬区は、子育て世帯が多い東京23区内でもファミリー層が集まるエリアとして知られています。子どもの習い事に積極的な家庭が多い一方、「始めたはいいが途中でやめてしまった」習い事グッズがそのまま部屋に残り続けているケースも多い地域です。

「ピアノを習わせたが半年でやめてしまったキーボード」「バレエを始めたが続かなかったレオタードとシューズ」「英語教材を揃えたが結局使わなかったDVDセット」--子どもが途中で飽きた習い事グッズは、捨てるには惜しく、かといって使う機会もない"宙ぶらりん不用品"になりやすいものです。

5月はGW後の家庭の片付けが進むタイミング。練馬区での「習い事グッズ 処分」「子ども 不用品 まとめて回収」「練馬区 不用品回収」という需要が高まる時期に合わせて、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、練馬区限定で"子どもが途中で飽きた習い事グッズ"まとめて回収キャンペーンを実施します。

楽器・ダンス用品・スポーツグッズ・学習教材など習い事グッズを含む回収で、5月は合計金額から1,000円割引。

使わなくなった習い事グッズを、GW後の片付けとあわせてまとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

練馬区は子育て世帯が多く、習い事グッズが家庭に蓄積しやすいエリアでもあります。

特に

・「高かったから捨てられない」楽器・教材

・子どもが成長してサイズアウトしたスポーツ用品

・「メルカリで売ろうと思ってそのまま」の習い事グッズ

は、処分の決断がしにくく、クローゼットや物置を長期間占有し続けるケースが多く見られます。

5月のGW後、家庭の片付けニーズが高まるタイミングに合わせて、こうした習い事グッズのまとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：子どもが途中で飽きた習い事グッズまとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～2026年5月31日

割引内容：対象品を含む回収で1,000円割引

対象例

・電子キーボード・バイオリンなど楽器類

・バレエシューズ・ダンス衣装一式

・水泳グッズ・武道着・スポーツ用品

・英語・学習教材（CD・DVD・テキスト）

・絵の具・習字道具・アート用品

備考（合言葉）：事前見積もり時に「練馬区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（練馬区全域）

対応地域例

練馬、光が丘、石神井公園、大泉学園、江古田、桜台、豊島園、武蔵関、西武柳沢、関町、田柄、富士見台など

※上記以外も練馬区全域で対応可能です。

習い事グッズの片付けでよくあるお悩み

・子どもが習い事をやめたが道具がそのまま残っている

・「高かったから」と思って処分できずにいる

・フリマで売ろうとしたが売れないまま放置している

・楽器・教材・スポーツグッズをまとめて処分したい

・子ども用品の整理と一緒に他の不用品も片付けたい

習い事グッズでよく出る不用品例

楽器・音楽グッズ

ダンス・バレエ用品

スポーツ習い事グッズ

英語・学習教材

絵画・工作・アート用品

回収品目の詳細例

楽器・音楽グッズ

電子キーボード・ピアノ補助台、バイオリンケース一式、リコーダー、楽譜・教本など

ダンス・バレエ用品

バレエシューズ・レオタード、ダンス衣装・タップシューズ、ダンスバッグ一式など

スポーツ習い事グッズ

水泳道具一式（ゴーグル・水着・キャップ）、空手・柔道着、テニスラケット、サッカーボールなど

英語・学習教材

英会話教材CD・DVD、英語絵本セット、学習用タブレット（未使用）、フラッシュカード類など

絵画・工作・アート用品

使いかけの絵の具セット・画板、粘土・工作キット、習字道具一式など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・子どもが使わなくなった習い事グッズをまとめて処分したい方

・楽器・教材・スポーツ用品をまとめて整理したい方

・GW後の家庭の片付けで不用品を一気に処分したい方

・練馬区で不用品回収を探している方

・子ども用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

楽器・教材・スポーツグッズなど種類が多くても、写真1枚からまとめて見積もり対応が可能です。

「これも習い事グッズに含まれる？」「子ども用品と大人の不用品を一緒に出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「練馬区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 練馬区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nerimaku/

📰 練馬区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/nerimaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)