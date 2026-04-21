恋姫全シリーズ集結！DMM GAMES『恋姫†大戦』ダウンロード100万人突破！選択ピックアップガチャやログインボーナス、限定任務が開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、「恋姫シリーズ」初となる全シリーズ集結タイトル『恋姫†大戦』がダウンロード100万人突破したことをお知らせします。

▼ゲームプレイはこちらから！

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen

■お目当ての恋姫を仲間に！「100万人記念 選択ピックアップガチャ」を開催！

累計ダウンロード100万人突破を記念し、プレイヤー自身が対象キャラクターを指定できる「100万人記念 選択ピックアップガチャ」を開催いたします。

本ガチャでは、ラインナップに含まれる特定のSSR恋姫の中から、お好きな1体をピックアップ対象として自由に選択可能です。欲しかったあのキャラクターや、部隊の主軸となる恋姫をより高い確率で迎え入れることができる、特別な仕様となっております。

開催期間：2026年4月21日(火) 12:00 ～ 2026年4月27日(月) 13:59まで

■最大2,000個の「天想石」をプレゼント！「100万人突破記念キャンペーン」開催！

累計ダウンロード100万人突破を記念し、ゲーム内にて特別キャンペーンを開催いたします。期間中は、ログインボーナスおよび限定任務が登場いたします。

・100万人記念ログインボーナス

期間中に合計5日間ログインすることで「天想石（無償）×1,000」を獲得可能です。

・100万人記念限定任務

限定任務をすべて達成することで、「天想石（無償）×1,000」に加え、「加護玉×100」「援軍ほら貝×20」「外史調査許可証×10」などの報酬を入手いただけます。

開催期間：2026年4月21日(火) 12:00 ～ 2026年4月27日(月) 13:59まで

■100万人突破を記念した「100万人記念 期間限定パック」が新登場！

累計ダウンロード100万人突破を記念し、ゲーム内ショップにて「100万人記念 期間限定パック」を販売いたします。

・100万人記念！選択PUガチャチケットパック

開催中の「100万人記念 選択ピックアップガチャ」を20連分引くことができるお得なパックです。

※2026年4月26日(日) 13:59まで

・100万人記念！SSR恋姫獲得パック

強力な戦力となる最高レアリティ「SSR恋姫」を入手できるスペシャルパックです。

・100万人記念！SSR夢想絵巻獲得パック

戦略の幅を広げる貴重な装備アイテム「SSR夢想絵巻」を入手できるスペシャルパックです。

開催期間：2026年4月21日(火) 12:00 ～ 2026年4月27日(月) 13:59まで

■『恋姫†大戦』とは

歴史上でお馴染みの武将たちが美少女になった世界を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメディ

「恋姫シリーズ」。その人気IP「恋姫シリーズ」における初の全シリーズ混載タイトル。

突如として荒廃した異世界に飛ばされた主人公一行。

暗躍する謎の組織から恋姫たちを救い出し、それぞれの元の世界へ無事に帰ることを目指す。

公式サイト：https://koihime-taisen.games.dmm.com/

公式X：https://x.com/koihimetaisen

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw

■ゲーム概要

タイトル：『恋姫†大戦』

ジャンル：恋姫競演！戦乱バトルRPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON

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