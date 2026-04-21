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無担保普通社債の発行に関するお知らせ
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、本日、第17回、第18回、第19回無担保普通社債の発行条件を決定しましたので、その概要について下記の通りお知らせします。
ブリヂストンは、「収益性向上」「成長投資」「財務戦略」の３本柱で持続的な企業価値向上に取り組んでいます。本社債の発行は、最適資本構成の構築とWACC低減による企業価値向上（ROIC-WACCスプレッド拡大）に資する財務戦略の一環※1として行うもので、更なる成長のための投融資・設備投資資金、資本効率化のための自己株式取得資金などに充当する予定です。なお、今後も財務健全性を確保しつつ、業界トップ水準の格付は維持していく方針です。
https://digitalpr.jp/table_img/2681/133288/133288_web_1.png
なお、この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。
※１ 詳細は、当社2025年決算説明会スライドP29-32をご参照ください。
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r7_4_presentation.pdf
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
ブリヂストンは、「収益性向上」「成長投資」「財務戦略」の３本柱で持続的な企業価値向上に取り組んでいます。本社債の発行は、最適資本構成の構築とWACC低減による企業価値向上（ROIC-WACCスプレッド拡大）に資する財務戦略の一環※1として行うもので、更なる成長のための投融資・設備投資資金、資本効率化のための自己株式取得資金などに充当する予定です。なお、今後も財務健全性を確保しつつ、業界トップ水準の格付は維持していく方針です。
記
https://digitalpr.jp/table_img/2681/133288/133288_web_1.png
なお、この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。
※１ 詳細は、当社2025年決算説明会スライドP29-32をご参照ください。
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r7_4_presentation.pdf
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936