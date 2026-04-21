SEVEN株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：木村 優)のグループ会社であるSEVEN NEXUS株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：木村 優)は、山口県山口市への進出を決定いたしました。これに伴い、山口県立ち会いのもと、山口市との進出協定調印式を2026年4月28日に実施いたします。









■エンターテインメントによる「地方創生」と世界を狙う「開発スタジオ」の開設

SEVENグループは、独自の「ライセンスビジネス」と「ゲームビジネス」を高度に融合させた、日本発のグローバル・デジタルコンテンツ企業です。 現在、世界的に成長を遂げたスマートフォンオンラインゲーム市場の中において、さらに成長中の「ハイブリッドカジュアルゲーム」領域のゲームコンテンツに着手しております。





SEVENグループではグローバル連携による世界基準のゲーム開発、日本国内での圧倒的な配信実績によるゲーム配信ノウハウを生かし、今回の山口進出は、同グループにおける「ゲーム開発スタジオ」の確立を目的としています。山口市初となるゲーム開発会社の進出により、行政と密に連携したエンターテインメントによる地方創生および高度なデジタル人材の育成・雇用促進を強力に推進してまいります。









■SEVENグループが描く独自のビジネスモデル

当社グループは、以下の二軸を核とした独自の「グローバル・エコシステム」を構築しています。

●高付加価値ライセンスビジネス

国内の有力IPホルダーと海外の精鋭ゲームメーカーを結ぶ強固なネットワークを基盤に、IPの潜在価値を世界規模で最大化させる成長エンジンとして機能しています。





●ハイブリッドカジュアルゲーム領域の開拓

データドリブンな分析と圧倒的な供給スピードを強みに、高い収益性とユーザー継続率を実現。SEVEN NEXUS株式会社は、本領域の重要拠点として、世界中のユーザーへ新たなエンターテインメントを届けてまいります。









■進出協定調印式 概要

日時 ： 2026年4月28日(火) 14時00分～

場所 ： 山口市役所 4階 庁議室

出席者： 山口市長

山口県 産業労働部 企業立地統括監(立会人)

SEVEN NEXUS株式会社 代表取締役 木村 優









■採用情報：山口から世界を目指す、次世代のクリエイターを募集

「世界を驚かせるコンテンツを作りたい」――。SEVENグループでは、新卒・既卒を問わず、情熱を持った若手クリエイターを募集します。東京の最先端ノウハウと山口のクリエイティブ環境を融合させ、中堅層へと育成する、独自の長期教育プログラムを計画。山口にいながら、App StoreやGoogle Playを通じて世界数億人のユーザーへ届くゲーム開発に挑戦できる、国内最高峰のキャリアパスを用意します。





●採用ページ： https://78hd.co.jp/recruit/









■SEVENグループ 会社情報 https://78hd.co.jp/company/





●SEVEN株式会社

所在地 ：東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

代表者 ：木村 優

資本金 ：4,310万円

(代表者90.91％/ 東証グロース上場HOUSEI 9.09％)

事業概要：グループ統括事業・ライセンス事業









●SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社

所在地 ：東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

代表者 ：木村 優

資本金 ：5,000万円(SEVEN株式会社 100％子会社)

事業概要：ゲーム配信事業・ゲーム周辺事業・ソリューション等









●SEVEN NEXUS株式会社

所在地 ：東京都新宿区津久戸町1-8 神楽坂AKビル9F

代表者 ：木村 優

資本金 ：3600万円 (資本準備金3600万円)

SEVENグループ100％

事業概要：ゲーム開発事業・ゲーム周辺事業・その他開発等