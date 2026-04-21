阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、5月1日（金）～3日（日・祝）対読売ジャイアンツ戦で開催する2026シーズン外周フードイベント第二弾「甲子園粉もん祭 supported byグルメ杵屋」の出店店舗及びメニューを決定しました。

グルメ杵屋協力のもと、今年は阪神甲子園球場に様々な“粉もん”が集結！「お好み焼き」や「たこ焼き」、「焼きそば」といった定番の“粉もん”から、グルメ杵屋が手掛けるトルティーヤといった新感覚の“粉もん”も初出店し、幅広いメニューを揃えています！観戦チケットをお持ちのお客さまはもちろん、お持ちでない方でもお買い求めいただけますので、是非阪神甲子園球場にお越しいただき、“粉もん”の祭典をお楽しみください！

詳細は、次のとおりです。





【「甲子園 粉もん祭supported by グルメ杵屋」の詳細】





本イベントでは、「お好み焼き」「たこ焼き」「焼きそば」など関西名物である王道の“粉もん”から、「トルティーヤ」「焼きジャンボ豚まん」など一風変わった“粉もん”が集結します。また、甲子園駅前広場では「ワッフルコーン」を使用したデザートもご購入いただけます！





1 日時（予定）

5月1日（金）～3日（日・祝） 対読売ジャイアンツ戦

・5月1日（金）…店舗営業14：30～18：30

（開門16：00／試合開始18：00）

・5月2日（土）・3日（日・祝）…店舗営業10：30～14：30

（開門12：00／試合開始14：00）

※天候など諸般の事情により、予告なく変更、または中止となる場合があります。





2 開催場所

阪神甲子園球場外周ミズノスクエア、甲子園駅前広場、OBAYASHI-SITE

3 出店店舗

（1）ミズノスクエア





（2）甲子園駅前広場





（3）OBAYASHI-SITE





※掲載の商品写真は全てイメージです。実際の提供とは異なる場合があります。





4 ステージイベント

“粉もん”好きのお笑いコンビ「祇園」が外周ステージに登場！阪神タイガース、阪神甲子園球場への想いを語ってもらいます！





■開催日時（予定）

5月1日（金） 15：30頃 ＠ミズノスクエア

■出演

MC：TigersGirls

ゲスト：祇園（吉本興業）





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/14489bfc5d0efe7c02327ffb083c4422316a5fc6.pdf





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