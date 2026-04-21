阪神甲子園球場 外周フードイベント2026【第二弾】「甲子園粉もん祭 supported byグルメ杵屋」メニュー決定！ ～杵屋のトルティーヤ・横浜中華街富貴包子楼の焼きジャンボ豚まんが初登場～
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、5月1日（金）～3日（日・祝）対読売ジャイアンツ戦で開催する2026シーズン外周フードイベント第二弾「甲子園粉もん祭 supported byグルメ杵屋」の出店店舗及びメニューを決定しました。
グルメ杵屋協力のもと、今年は阪神甲子園球場に様々な“粉もん”が集結！「お好み焼き」や「たこ焼き」、「焼きそば」といった定番の“粉もん”から、グルメ杵屋が手掛けるトルティーヤといった新感覚の“粉もん”も初出店し、幅広いメニューを揃えています！観戦チケットをお持ちのお客さまはもちろん、お持ちでない方でもお買い求めいただけますので、是非阪神甲子園球場にお越しいただき、“粉もん”の祭典をお楽しみください！
詳細は、次のとおりです。
【「甲子園 粉もん祭supported by グルメ杵屋」の詳細】
本イベントでは、「お好み焼き」「たこ焼き」「焼きそば」など関西名物である王道の“粉もん”から、「トルティーヤ」「焼きジャンボ豚まん」など一風変わった“粉もん”が集結します。また、甲子園駅前広場では「ワッフルコーン」を使用したデザートもご購入いただけます！
1 日時（予定）
5月1日（金）～3日（日・祝） 対読売ジャイアンツ戦
・5月1日（金）…店舗営業14：30～18：30
（開門16：00／試合開始18：00）
・5月2日（土）・3日（日・祝）…店舗営業10：30～14：30
（開門12：00／試合開始14：00）
※天候など諸般の事情により、予告なく変更、または中止となる場合があります。
2 開催場所
阪神甲子園球場外周ミズノスクエア、甲子園駅前広場、OBAYASHI-SITE
3 出店店舗
（1）ミズノスクエア
（2）甲子園駅前広場
（3）OBAYASHI-SITE
※掲載の商品写真は全てイメージです。実際の提供とは異なる場合があります。
4 ステージイベント
“粉もん”好きのお笑いコンビ「祇園」が外周ステージに登場！阪神タイガース、阪神甲子園球場への想いを語ってもらいます！
■開催日時（予定）
5月1日（金） 15：30頃 ＠ミズノスクエア
■出演
MC：TigersGirls
ゲスト：祇園（吉本興業）
阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。
阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/
阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/14489bfc5d0efe7c02327ffb083c4422316a5fc6.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1