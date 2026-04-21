フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役：山村浩）は、日本におけるポータブル電源およびポータブルソーラーパネル市場において、2019年から2025年まで7年連続売上高・販売台数第1位を獲得したJackery Japan社（東京都中央区、代表取締役：高橋 勝利）称え、これを表彰致しました。

2012年に創業したJackery社は、2019年日本市場に参入しました。当初Jackery社は200-700Whの小中規模ポータブル電源を、折り畳み式ソーラーパネルとセットにすることで屋外での長時間稼働を実現し、アウトドア用途を中心に展開して参りました。 しかし、近年日本では地震や台風、線状降水帯による豪雨など自然災害の頻発により停電リスクへの備えが社会的課題になっていることに加え、猛暑による電力需給の逼迫やエネルギー価格の上昇などこれまでなかったリスクへの対応などのニーズも拡大しています。 Jackery社は、こういったニーズの多様化に合わせ、ソーラーパネルとの最適化設計を強化し、これまでの小中容量モデルから大容量・高出力モデルまで幅広いラインアップを展開しています。 2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震においては、被災地へポータブル電源とソーラーパネルセットを無償提供、その後全国の自治体と包括的な防災協定を結ぶなど、社会貢献にも積極的です。

Jackery Japanについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア、Jackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。太陽の力でいかなる時も電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けることをモットーに商品開発をしています。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。その2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。 ウェブサイト：https://www.jackery.jp/

フロスト＆サリバンについて

成長パイプライン企業であるフロスト＆サリバンは、クライアントが成長を加速し、成長、革新、リーダーシップにおいてクラス最高の地位を獲得することを可能にします。同社のプロフェッショナルなリサーチ・コンサルティングサービスは、企業の経営戦略、事業企画、商品企画、ビジネス推進の成長チームに変革戦略とベストプラクティスモデルを提供し、強力な成長イニシアチブの生成、評価、実装を推進します。フロスト＆サリバンは、6大陸の40を超えるオフィスから、グローバル1000企業、新興企業、投資コミュニティと提携してきた60年以上の経験を活用しています。 ウェブサイト：https://frost.co.jp/