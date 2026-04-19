「歩きスマホ」という現代病を文学化。音楽アーティスト NAO TOKYO が短編小説『スモンビー』を Amazon Kindle にて発表 -- 楽曲×小説×映像の三位一体プロジェクト始動

株式会社JaPAN SENSE『スモンビー』-ブルーライトに囲まれて、宝物はどこに？-

株式会社JaPAN SENSE（代表取締役：光善防 久司、以下 当社）はこのたび、当社がご支援させていただいている音楽アーティスト NAO TOKYOが楽曲『SMOMBIE』の世界観を基にした短編小説『スモンビー』を Amazon Kindle にて公開したことをお知らせいたします。

本作は、音楽・小説・映像が連動する「多層的表現プロジェクト」の第一弾として位置付けられています。

作品の背景

スマートフォンの普及により、私たちの生活は飛躍的に便利になりました。

しかしその裏側で、「歩きスマホ（スマートフォン・ゾンビ）」という現象が都市を覆い尽くしています。

視線は常に画面へ。身体は現実を歩きながら、意識はデジタルに囚われる。

この「現実と非現実の断絶」は、単なるマナー問題ではなく、現代人の認知・関係性・存在そのものに影響を与える社会的テーマです。

本作は、この構造を一人の青年の転落劇として描くことで、「誰もが当事者である現実」を浮き彫りにします。

本作の特徴

『音楽×文学の融合』

楽曲『SMOMBIE』の持つ無機質で冷徹な世界観を起点に、音楽だけでは描ききれなかった登場人物の気持ちや出来事の流れを、小説としてより深く表現しています。

まず小説を読むことで物語を理解し、そのあとに楽曲を聴くことで、文章では言い切れなかった感情や空気感がよりリアルに感じられる構成になっています。

『社会への問い』

本作のテーマである「歩きスマホ（スモンビー）」は、単なる現代的な風刺ではなく、誰もが無意識に加担している社会構造そのものへの問いです。

「スマホの画面が、あなたの世界のすべてですか？」

この一文は登場人物だけでなく、読者自身へと向けられています。

物語を読み進める中で、「他人事だったはずの問題」が徐々に自己の問題へと転化していく設計です。

『多層プロジェクト』

『スモンビー』は単発の作品ではなく、小説、音楽、映像という複数のレイヤーを横断しながら、一つのテーマを立体的に描くプロジェクトとして構想されています。

それぞれのメディアが役割を持ち、人々の異なる五感を通じて、同一のテーマにアプローチします。

『SMOMBIE』MV (https://youtube.com/@nao-tokyo1?si=2bAFPbmuI6G2LGhZ)

作品のあらすじ

都内IT企業に勤める28歳のカイト。

指先ひとつでトレンドを操り、SNSの拡散のロジックをハックして、画面の中から世界を支配している全能感に浸っていた。

しかし、歩きスマホという行為が彼自身の人生を修復不能な奈落へと突き落とす。

すべてを失い、画面の光が消えた暗闇の中でカイトがようやく触れたのは、 これまで無視し続けてきた「剥き出しの現実の温かさ」だった。

『スモンビー』Amazon Kindle書籍

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG83SQT6

まえがき - 「スマホの画面があなたの世界のすべてですか？」-

スモンビー、それは、あなたのことを言っているのかもしれません。

由来はスマートフォン・ゾンビ。 スマホに夢中になり、前も確認せず歩いていく人々が街を埋め尽くす現象は、今や深刻な社会問題となっています。

デジタルの普及により、世の中が便利に、そして効率的に塗り替えられていく一方で、私たちの心を通わせる回路はどこか細く、乏しくなってきたような気がします。

この物語は、情報の檻を抜け出し、剥き出しの現実の温かさに気づいていく青年の記録です。

この一冊で空腹は満たせませんが、情報の過剰摂取でパンパンになった脳に、自分にとって本当に大切なものを見つける隙間ができるかもしれません。

そんな気づきを、あなたの日常に添えられたなら幸いです。

誰かにぶつかるだけの人生はもう終わりにしよう。

アーティストコメント

この度、昨年リリースした楽曲『SMOMBIE』の冷徹な世界観を基に、一人の青年の転落劇として小説を書き上げました。

街を埋め尽くす「歩きスマホ」という異様な社会現象。

この時代を生きる身として、一人のアーティストとして、この時代の歪みを音楽以外の形にも残してみたかった。

スマホ依存への警鐘、そしてこの混沌とした社会を生き抜くための僕の心からの想いを丁寧に詰め込みました。

短編小説なのでサクッと読めると思います。

読み終えた後、是非楽曲の方も聴いてみてください。



NAO TOKYO

アーティスト・作品概要

タイトル：『スモンビー』-ブルーライトに囲まれて、宝物はどこに？-

形式： 短編小説

著者：NAO TOKYO

Amazon Kindle書籍：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG83SQT6

Instagram：

https://www.instagram.com/nao_tokyo_

TikTok：

https://www.tiktok.com/@nao_tokyo_

TUNECORE：

https://www.tunecore.co.jp/artists/naotokyo4702

NAO TOKYO株式会社JaPAN SENSEについて

株式会社JaPAN SENSEは「日本の美意識で、文明と文化を統合する」をミッションに掲げ、人の感受性が価値として循環する文明を創るため、芸術・文化・エンターテイメントを設計するデザイン会社として2024年5月に設立。主に、イベント企画・運営、映像制作、ブランディング支援等のクリエイティブ領域にてクリエイターの支援を行っております。

また、エンターテイメントで既存業界の課題を解決し、21世紀のポップカルチャーを創造するをコンセプトに自社ブランドであるOCHAKE「お茶×お酒Bar」の運営も国内外で行っております。

【会社概要】

会社名：株式会社JaPAN SENSE

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

代表取締役：光善防 久司

設立：2024年5月29日

HP：https://japansense.co.jp/

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：info@japansense.co.jp