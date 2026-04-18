日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、大田富啓）は、2026年4月20日に浪速区桜川店をオープンすることを発表いたします。同店舗は全国で99店舗目となる記念すべき拠点となり、関西圏におけるペットケアサービスのさらなる充実を図ります。

近年、ペット飼育世帯の増加とともに、ペットホテル業界は着実な成長を続けています。特に20代から40代のビジネスパーソンを中心に、出張や旅行時の安心できるペット預かりサービスへのニーズが高まっており、質の高いペットケア施設の需要は年々拡大しています。このような市場環境の中、同社は全国展開を通じて培ったノウハウと信頼性の高いサービス提供により、ペットオーナーの皆様から厚い支持を得てきました。

浪速区桜川エリアは交通アクセスが良好で、働く世代の方々にとって利用しやすい立地条件を備えています。新店舗では、これまでの運営経験を活かした質の高いペットケアサービスを提供し、地域のペットオーナーの皆様の多様なニーズにお応えしてまいります。専門的な知識を持つスタッフによる丁寧なケアと、ペットの健康と安全を最優先とした環境づくりにより、飼い主様に安心してお預けいただけるサービスを展開いたします。

同社では、今回の浪速区桜川店オープンを機に、関西圏でのサービス網をさらに強化し、より多くのペットオーナーの皆様にご利用いただけるよう取り組んでまいります。全国100店舗達成に向けた重要な一歩として、地域に根ざしたサービス提供を通じて、ペット業界の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com