【Databeat】無料eBook「広告バナークリエイティブAI分析入門～NotebookLMで″勝ちクリエイティブ″の法則を見つける～」配布開始のお知らせ

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井康辰、以下アジト）は、無料eBook「広告バナークリエイティブAI分析入門～NotebookLMで"勝ちクリエイティブ"の法則を見つける～」の無料配布を開始いたしました。

本eBookは、広告レポート自動化ツール「Databeat」の提供を通じて蓄積した広告データ活用のノウハウを体系化したものです。

▼eBook公開の背景

無料eBookをダウンロードする :https://lp.data-be.at/ad-banner-ai-analysis?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=button&utm_content=ebook

生成AIの進化により、広告クリエイティブの大量生産が低コストで実現可能になった一方で、新たな課題が浮上しています。

大量に制作したクリエイティブの「どれが、なぜ効いているのか」がわからない--。

数十～数百本のクリエイティブを目視で比較・分析するには限界があり、効果の高いクリエイティブの成功要因を客観的に説明できず個人の感覚に依存してしまう。

さらに、分析ノウハウが特定の担当者に属人化し、組織の資産として蓄積されない。

こうした構造的な課題を背景に、クリエイティブ改善サイクルの停滞原因は「制作」から「分析」へと移行しています。

本eBookは、クリエイティブ改善を止めている「分析の壁」を突破するための実践ガイドとして企画・制作いたしました。

【無料eBook公開】広告バナークリエイティブAI分析入門～NotebookLMで"勝ちクリエイティブ"の法則を見つける～

無料eBookをダウンロードする :https://lp.data-be.at/ad-banner-ai-analysis?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=button&utm_content=ebook▼本eBookで得られる知見

本eBookでは、広告クリエイティブの画像と広告パフォーマンスデータをNotebookLMに読み込ませ、AIに分析させる具体的な手法を解説しています。

1.5つの実践分析テクニック

- 要素抽出：色使い・レイアウト・人物の有無・テキスト量などの視覚的要素をAIが自動で分類・一覧化- 訴求抽出：価格・機能・感情・権威など、メッセージの訴求軸を自動分類し偏りや抜け漏れを発見- クロス分析：訴求軸×ビジュアル要素の「最強の組み合わせ」をCTR/CVR/CPA別に特定- 勝ちパターン分析：パフォーマンス上位のクリエイティブに共通する成功法則を言語化- 負けパターン分析：避けるべき要素を明確化し、チーム内で「やってはいけないこと」を共有可能に

2.分析結果から「次に作るべきクリエイティブ」の制作ブリーフを自動生成

勝ちパターンの分析結果をもとに、訴求軸・ビジュアル・コピーの方向性まで具体的に指示書をAIに出力させる応用テクニック。

3.AIから質の高い回答を引き出す3つのコツ

画像とデータの紐づけ方法、分析粒度の指定、段階的な深掘りプロンプトなど、精度を高めるための実践ノウハウ。

▼無料eBookのダウンロード

▼こんな課題をお持ちの方におすすめ- 月に数十本以上のバナーを制作しているが、効果検証は上位数本しか見られていない- CTRが高いバナーの共通点を説明できず、次の制作方針を感覚で決めている- エース担当者の異動・退職で分析品質が落ちた経験がある、またはそのリスクを感じている- 各媒体の管理画面からCSVをダウンロードし、クリエイティブとパフォーマンスデータをExcelで突合する作業を毎週繰り返している

本eBookは、以下のページより無料でダウンロードいただけます。

NotebookLM × Databeatで、分析の「前工程」もまるごと自動化

無料eBookをダウンロードする :https://lp.data-be.at/ad-banner-ai-analysis?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=button&utm_content=ebookサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

本eBookで紹介しているNotebookLMでのクリエイティブ分析をさらに加速させるのが、アジトが提供する「Databeat」です。

▼Databeatの特徴- 40以上の広告媒体データを自動収集し、BigQueryに蓄積- 新機能「Databeat AI Studio（β版）」の広告検索機能で、クリエイティブ画像＋パフォーマンスデータを一覧表示し、PDF・CSVへの出力も可能。面倒な「画像とデータの紐づけ」作業を大幅に削減できます- 初期費用無料、月額5万円～ご利用可能（契約期間縛りなし）。AI Studio β版は無料でご利用可能

NotebookLMでの分析に必要な「広告データの準備」で数時間かかっていた作業を、Databeatで大幅に短縮できます。

2週間の無料トライアルもご用意しておりますので、お気軽にお試しください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記より最新のサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottomアジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41293/table/64_1_dac76f5160af0a20a8ee32f05ef05617.jpg?v=202604180151 ]