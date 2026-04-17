「部屋づくり」×「配信者育成」シミュレーションゲーム『シルと星無きセカイの再栄録』本日（2026年4月17日）発売！

株式会社エマクリエイトシルと星無きセカイの再栄録 キービジュアル

「楽しいを創造し続ける。」をビジョンとして掲げる株式会社エマクリエイト（本社：東京都千代田区、代表取締役：中村彰吾）は、2026年4月17日（金）、配信者育成シミュレーションゲーム『シルと星無きセカイの再栄録』をSteamにて発売したことをお知らせします。

『シルと星無きセカイの再栄録』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3748140/_/

『シルと星無きセカイの再栄録』について

電脳セカイを舞台に、アバターを使って配信をするNextuber・シルによる、「部屋づくり」×「配信者育成」シミュレーションゲーム。

主人公シルのステータスを育て、配信活動を行い、ファンを増やすことで電脳セカイが発展していきます。

インディーゲーム制作サークル「Caro Builders」が手掛ける完全新作ゲームタイトルになります。

今後は、iOS/Android/Nintendo Switch/DLsiteでの配信も検討しています。

あらすじ

伝説のNextuberとなった「スピカ」。

彼女の時代は、彼女自身の突然の失踪によって幕を閉じた。

ファンたちは悲しみに暮れ彼女の帰還を待ち望んだが、待てど暮らせど彼女は戻っては来なかった。

時が経つに連れ、彼女が活動した電脳セカイからも住民たちはひとり、またひとりと離れていく。

そしてスピカが姿を消してから、数年後--

中心に輝く一等星《スター》を失い、消滅寸前となった電脳セカイにひとりの少女が、 「Nextuber」としてデビューするべく降り立った。

彼女の名は--シル。

これは、彼女が電脳セカイに再び星を取り戻す物語。

ゲームの楽しみ方３つのポイント

機材や家具がたくさん配置されている、賑やかな事務所のようすポイント1：ファン獲得に向けて“配信”を始めよう！シルの配信中の画面

このゲームは「パワーを稼ぐ→配信する→ファンの増加」が基本サイクルとなっています。

パワーは、アルバイトやゲームセンターなどで遊ぶことで獲得できます。

獲得したパワーを消費してさらに配信を行い、ファンや資金を獲得しましょう。

ファンが増えると新しいシナリオが解放されるほか、電脳セカイの復興が進み、新しいアルバイトや施設なども解放されます。

ただし、シルを働かせすぎてメンタルを崩壊させないように注意しましょう。

配信開始画面ポイント2：“シルのステータス育成”をしよう！

ただ配信をしているだけでは、ファンの獲得効率があまり良くありません。

シルのステータス画面

本作は事務所にさまざまな家具や機材を配置することで、シルのステータスを育成できます。ステータスが上がるにつれて、配信の結果が良くなり、獲得できる報酬も多くなります。

なかには配信中に効果が発動する「機材スキル」を持った機材もあり、スキルを組み合わせればさらに配信が盛り上がります！

機材スキル一覧

どんどん事務所を賑やかにして、シルのステータスを強くしていきましょう！

ポイント3：個性豊かな登場人物達が彩る、本格ストーリー

本作は育成シミュレーションゲームでありながらストーリーも重視し、感動できる、心温まる内容となっています。

表情差分や動きを多く導入することで、さらに没入感を高めています。

ぜひシルと一緒に物語を紡いでください。

会話シーン

キャラクター紹介

シルの立ち絵

シル

朗らかで前向きな性格の新人Nextuber。

歌やダンス、トークなど配信スキルが高い。

あることがきっかけでスピカの配信に救われて以来、彼女を強く尊敬している。

デネボラの立ち絵

デネボラ

スピカの活動後期にコメント欄へ現れた女性。

根暗で人と目を合わせられない性格。

スピカの発言を細かく批判する内容を投稿し続け、やがて有名なアンチとして知られるようになった。

工学やソフトウェアなど技術分野に強い関心を持つ。

大貫よつこの立ち絵

大貫よつこ

トーク力に定評のある個人勢Nextuber。

挨拶は「こんばんどすどす～！」

明るくお調子者で行動力があり、企画・制作・編集まですべて自分で行う実力派。

企業勢にも劣らない人気を確立している。

アークPの立ち絵

アークP

スピカの元プロデューサー兼事務所の社長だった男性。

スピカ失踪後も活動を続け、現在は超大手Nextuber事務所の社長となっている。

演者とアバター（Nextuber）の乖離を否定する信念を持つ。

冷静でビジネスライクな性格をしているが……

スピカの立ち絵

スピカ

電脳セカイ黎明期に登場し、そのずば抜けたパフォーマンスから

絶大な人気を誇った伝説のNextuber。

性格は博愛主義で努力家、何事にも真摯に取り組み、愛らしい喋り方をする。

活動のコンセプトは「アニメに出てくる理想のアイドルキャラクター」。

ある日突然活動休止、謎の失踪を遂げている。

製品概要

タイトル ： シルと星無きセカイの再栄録

対応端末 ： Steam

リリース日 ： 2026年4月17日（金）

ジャンル ： シミュレーションゲーム

価格 ： 1,540円

『シルと星無きセカイの再栄録』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3748140/_/

株式会社エマクリエイト

・会社ホームページ

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