AvePoint Japan、金融IT協会（FITA）へ参画

AvePoint Japan株式会社

法人向けクラウドデータマネジメントを手がけるAvePoint Japan株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：塩光 献、以下「AvePoint Japan」）は、2026年4月1日付で、特定非営利活動法人金融IT協会（以下「金融IT協会」）に入会したことをお知らせします。

AvePoint Japanは、Microsoft 365をはじめとするクラウド環境において、データ移行・運用管理・バックアップを中核としたソリューションを提供しており、これまで世界25,000社以上、国内1,000社以上の企業・団体を支援してきました。金融業界においても、地方銀行を中心に多数の導入実績を有し、近年高まるデータガバナンスやセキュリティ強化のニーズに対応しています。

このたびAvePoint Japanは、金融IT協会が掲げる「ITの民主化」および「デジタル人材育成」という理念に共鳴し、当社のソリューションを通じて金融機関のデジタルトランスフォーメーションに一層貢献していくことを目指し、入会に至りました。

今後は、協会活動への参画を通じて、業界横断での知見共有や連携強化を図るとともに、金融機関とIT企業の双方にとって新たな価値創出に貢献してまいります。

■協会での当社活動について

１．セキュリティ民主化への貢献

情報漏洩・内部不正・サイバー攻撃といった脅威が増大するなか、当社は「セキュリティの民主化」に取り組みます。具体的には、情報持ち出しリスクへの対応、AIを安全に活用するためのデータ一元管理の実践、そしてバックアップによるランサムウェア等への耐性強化といったテーマで、金融機関が導入しやすい形でのソリューション普及を推進します。

２．地域金融機関を通じた企業DX支援への貢献

当社の国内導入先において、地方銀行が占める割合は特に高く、地域金融機関との関係構築に豊富な知見を持ちます。同協会の活動を通じて、地方銀行が地域の企業デジタル化を支援する際のITソリューション活用についての情報共有や、地域経済のデジタル化促進に貢献していきます。

■金融IT協会について

名称：特定非営利活動法人 金融IT協会（FITA）

理事長：山口 省蔵

設立日：2011年2月1日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA 205

公式サイト：https://fita.or.jp

■AvePointについて

AvePointは、Microsoft 365をはじめとするクラウド環境におけるデータ移行、運用管理、バックアップ、ガバナンスを包括的に支援するクラウドデータ管理のグローバル企業です。2001年に米国で創設され、現在は世界11カ国で事業を展開し、25,000社以上の企業・団体にサービスを提供しています。米国本社は2021年にNASDAQへ上場しました。

日本法人であるAvePoint Japanは2008年に設立。Microsoft 365の活用を軸に、企業・自治体・教育機関が安全で持続可能なデジタルワークプレイスを実現する支援をしています。日本国内の導入企業数は1,000社を超え、多くの官公庁や様々な規模の企業のデジタライゼーションの推進に貢献しています。2022年より「Microsoft Japan Partner of the Year」を3年連続で受賞。

社名：AvePoint Japan株式会社

所在地：東京都港区高輪 4-10-18京急第一ビル 11F

代表取締役CEO：塩光 献

設立日：2008年6月3日

URL：https://www.avepoint.com/jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

AvePoint Japan株式会社 広報

E-Mail： Marketing_JP@avepoint.com

Tel: 03-6853-6300