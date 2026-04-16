4月13日（月）、東京都北区と学校法人香川栄養学園 日本栄養大学・日本栄養大学短期大学部との連携協力に関する包括協定書の締結式を実施した。 区と日本栄養大学(旧 女子栄養大学)は、平成25年度に包括協定を締結し、長年にわたり連携を深めてきた。この度、令和8年4月に、同大学の共学化に伴う名称変更があり、あらためて協定を締結する運びとなった。 協定の再締結を機に、区と大学のさらなる連携協力の充実を図る。

区と学校法人香川栄養学園 日本栄養大学・日本栄養大学短期大学部（東京都豊島区駒込3-24-3）は、「連携協力に関する包括協定」を4月1日（水）に再締結し、4月13日（月）に締結式を行った。 同大学とは、平成25年度に包括協定を締結し、これまで給食施設向けの講習会の実施やまなびアップフェスタへの出展など、様々な取り組みを通じて連携を行ってきた。 今回の協定の再締結を機に、同大学のもつ高い専門性を活かし、食育事業や高齢者向けの講演会、そのほか北区政の情報発信・PRなど、これまで以上に幅広い分野で連携事業を展開していく。 協定締結式で、やまだ北区長は「豊かな社会を築くためには、健康管理や栄養の視点が大切であり、その基盤となる食の重要性を伝えていく必要がある。今後も、貴学と連携し、ともに区民の健康づくりに取り組んでいきたい。」と話した。

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