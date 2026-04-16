赤い光でピンポイントに「リン含有プロドラッグ」を放出する技術を開発〜金ナノクラスターを活用した、光によるがん治療へ向けた新たな一歩〜

赤い光でピンポイントに「リン含有プロドラッグ」を放出する技術を開発〜金ナノクラスターを活用した、光によるがん治療へ向けた新たな一歩〜