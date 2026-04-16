水冷服が“面で冷やす”新構造へ進化 「DIRECT COOL ProPLUS水路式」 2026年5月中旬より発売開始 ～水を入れるだけ。より手軽な「Mizu fit」も販売中～

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：岸田貢司）は、水冷服「DIRECT COOL」シリーズの新モデル「DIRECT COOL ProPLUS（ダイレクトクール プロプラス）水路式」を開発。本商品は、従来のチューブ式から背中を面で冷却する「水路式構造」へと進化し、より効率的かつ快適な冷却性能を実現しています。当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、並びに一部ホームセンターなどで、2026年5月中旬から順次発売いたします。また、水を入れて使用する気化熱冷却ベスト「Mizu fit」も今年3月末から発売中です。





DIRECT COOL ProPLUS 水路式 Mizu fit

水冷服「DIRECT COOL」シリーズは、内側に張り巡らしたチューブに、冷やした水を小型電動ポンプで送り込み、身体をダイレクトに冷やすことができる猛暑対策ウェアです。外気温の影響を受けにくく、酷暑環境でも安定した冷却効果が期待できることから、2022年の発売以来、建設現場や工場のみならず、農作業の現場などでも活用されています。

今回発売する新モデルでは、ProPLUSモデルをベースに改良を加え、従来のチューブ型冷却構造から背中を面で冷却する「水路式構造」を採用。さらに通気性にも配慮した設計で、冷却性能と快適性を両立しました。さらに、ユーザーからのニーズに応え、頭や首を冷却するアタッチメントも登場。作業環境に応じて冷却部位を拡張することも可能です。

「Mizu fit」はベスト内部に水を浸透させ、浸透させた水の冷たさに加え、外側から徐々に蒸発する際の気化熱によって身体を冷やす冷却ウェアで、水を入れるだけで使用できる手軽さが特長です。ファン付きウェアのインナーとしても使用でき、暑さ対策アイテムとして幅広いシーンで活用できます。

今後も当社は、作業現場における暑さ対策のニーズに応え、夏の厳しい環境下でも快適に作業できる商品の開発を進め、現場で働く方々をサポートしてまいります。

DIRECT COOL ProPLUS 水路式

＜主な商品特長＞

１. 水路式になったことで、チューブの部分的な冷却から、面で冷やす構造に

従来モデルはチューブ内を流れる水によって身体を冷却していましたが、本モデルでは背中を面で冷却する水路式構造を採用しました。

背中の広い面積を効率よく冷却できる一方、冷却部には通気用の穴あき構造を設けることで通気性も確保。水路の表面を吸水性の高い布で覆い、面でしっかり冷やしながらもムレにくく、長時間の作業でも快適に着用できます。

２. 首や頭部を冷やすアタッチメントをラインアップ

作業現場ではヘルメットを着用するケースが多く、「とにかく頭を冷やしたい」というニーズに応え、首元にジョイントパーツを設け、オプションのヘッドアタッチメント※1を接続できる構造としました。

これにより、頭頂部まで冷却することが可能です。また、ネックアタッチメント※1を装着すれば、血管が集中する首元を効率よく冷やすことができます。

※1：アタッチメントはヘッドまたはネックのいずれかを選択して装着できます。

◆普段使いしやすい「DIRECT COOL Pro 水路式」も通販にて同時に新発売いたします。

ぜひお試しください。

＜商品仕様＞

※2：出力電圧・電流が合致していても、相性の問題から使用できない場合があります。

Mizu fit

＜主な商品特長＞

1. 止水ファスナーで給水簡単、シンプル設計の冷却ウェア

ベスト内部に水を浸透させ、浸透させた水の冷たさと、外側から徐々に蒸発する際の気化熱によって身体を冷やす冷却ウェア。止水ファスナーから水を入れるだけで使用できるシンプルな構造を採用しています。ファン付きウェアのインナーとしても使用でき、暑さ対策アイテムとして幅広いシーンで活用できます。

2. 体型に合わせて調整可能、脇まで冷却できる設計

暑さ対策に有効な脇部分を冷やす構造に加え、スライドバックルにより体型に合わせてフィット感を調整可能です。暑い時期の作業や屋外活動でも快適に着用できます。

3. 独自の構造を採用し、乾きやすく、お手入れもラクラク

中綿を使用せず水を含ませる当社独自の構造を採用しているため、乾きにくく臭いが出る問題を解消しています。ファスナーをあけて逆さにすることで水を排出できるため、数時間で乾きます。フックにかけられる便利なループも付いており、手軽にお手入れが可能です。

＜商品仕様＞

山善の猛暑対策アイテム

近年の猛暑の常態化や、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則により、作業現場における猛暑対策の重要性はますます高まっています。こうした背景のもと山善では、「はたらく現場の安全と快適性の向上」を目的に、猛暑対策を今年重要領域として商品ラインアップの拡充を進めています。

特設サイトURL：https://book.yamazen.co.jp/lp/directcool/

今後も当社は、パーパスである「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

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