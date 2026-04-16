「おもしろTシャツの俺流総本家」を展開する株式会社太陽は、昭和の商店文化をモチーフに、名前や屋号を入れて作れる「帆前掛け風メッセンジャーバッグ」を対象とした期間限定セールを開催いたします。 通常価格5,000円（税込）のところ、クーポン利用で10％OFFの4,500円（税込）にて販売いたします。販売期間は2026年4月17日（金）から4月23日（木）までの7日間で、俺流総本家 楽天市場店および俺流総本家 公式オンラインショップにてご購入いただけます。 クーポンコード：【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品詳細

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/naire-0033.html 本商品は、昭和の商店を思わせる帆前掛け風デザインを取り入れた、名入れ対応のメッセンジャーバッグです。綿100％キャンバス生地を使用し、しっかりとした質感と耐久性を備えているため、普段使いしやすい実用的なアイテムに仕上げました。名前や屋号を入れてオリジナルデザインが楽しめるため、自分用としてはもちろん、ギフトにもおすすめです。

サービス概要

対象商品：帆前掛け風名入れメッセンジャーバッグ セール期間：2026年4月17日から4月23日 通常価格：5,000円（税込） セール価格：4,500円（税込）※クーポン利用時 クーポンコード：【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】 商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/naire-0033.html

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／ 俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

楽天ランキング1位を多数獲得 楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！ 俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

高品質とお客様満足度へのこだわり すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

会社概要

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/