“Slow Photo”の子ども写真、スタジオコフレが全国で51店舗目となる「和泉スタジオ」を2026年4月29日(水)にオープン！

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株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の51店舗目として、「和泉スタジオ」を2026年4月29日（水）にオープンいたします。

お子さまの成長の軌跡は、特別な空間でリラックスして残していただきたい。「手軽でスピーディーな“ファストフード”とはひと味違った“スローフード”を選ぶように、ひとりひとりのペースで撮影出来たら…」という想いからうまれたのが“Slow Photo”のスタジオコフレです。2012年のブランド誕生からずっと、プロの手による内装デザインとコフレオリジナルのお⾐装、プライベート空間での撮影による極上のお写真がスタイリッシュなママたちに支持され続けています。

出店の背景

この度オープンするのは、大阪府和泉市の「和泉スタジオ」です。和泉市は大阪府の南部に位置し、利便性の高い都市機能と豊かな自然環境が調和した街です。大阪市内や主要都市へのアクセスが良いことから、通勤・通学の利便性と静かな住環境の両方を求めるファミリー層を中心に人気のエリアです。

和泉スタジオは、南海電気鉄道泉北線光明池駅より徒歩14分。駐車場も5台完備しており、小さなお子様のいるファミリーのお車移動も容易です。

和泉スタジオの特徴

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１：コンセプトは【Bon voyage】

フォトジェニックな空間スタイリングを生み出すのは当社内のフォトスタジオスタイリングのプロ集団。スタジオコフレは、お店ごとに異なるコンセプトに基づき、色味を統一した「ワントーンフォト(R)」(※)の世界観をベースに、ひとつひとつ内装を施工しています。

和泉スタジオのコンセプトは、【Bon voyage】- すてきな旅を! -。列車に揺られながら、新しい景色に出会う旅のように、扉を開けた瞬間から、家族だけの小さな旅がはじまります。車窓のように切り取られる風景や、トランクや切符など旅を感じる空間の中で、お子さま一人ひとりの“今”のきらめきを、やさしく丁寧に残します。スタジオ内には色彩や質感にこだわった5つのセットがあり、そんな「やさしい絆」を大切に、写真というかたちで丁寧に残していただけます。

※「ワントーンフォト」は、株式会社キャラットの登録商標です。

2．レンタル可能なオリジナル⾐装やオリジナルアイテムで、コフレだけの特別な撮影を

特別な日を彩る和洋のお⾐装にこだわり抜いているのもコフレの大きな特徴です。国内外のアンティークやブランド品の買い付け、オリジナル衣装など、コフレならではの充実したラインナップです。

ベビー向けからお誕生日撮影にぴったりのドレス、男女でお召しになれるセットアップなどの和洋オリジナル衣装まで、オリジナルアイテムが叶える特別なお写真はコフレならではの世界観。さらに、お気に入りのお衣装やおもちゃなどのお持ち込みアイテムとの撮影も叶えられます。

3．安心のプライベート空間での撮影

撮影中、スタジオをご家族だけのプライベート空間にできるコフレでは、お子さまも親御さまもゆったり過ごせることから、マタニティ撮影、人見知り・場所見知りの時期に重なる撮影でも、安心してお過ごしいただけます。

和泉スタジオオープニングプランおよびイベント概要

この度のオープンを記念し、特典付きの6種類のパッケージプランとイベントをご用意しました。バースデー、七五三、お宮参り、入園・卒園などシーンを問わずご利用ください。

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◆撮影期間

2026年4月29日（水）～2026年8月2日（日）

◆オープニングプラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60054/table/215_1_452e2ad99fcb4d193abd24c363b20a8b.jpg?v=202604150451 ]

※オープニングライトデータプランおよびオープニングライトアルバムプランは平日限定プランとなります。

プラン内容について詳細はスタジオコフレ和泉スタジオのホームページ(https://coffret-p.jp/studio/izumi)または公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret_izumi/)をご確認ください。

レセプションパーティー04_スタジオコフレ_和泉スタジオ

◆開催日時：2026年4月28日（火）10:00～17:00

◆入場料：無料

◆内容：オープンを記念したレセプションパーティーの開催

・限定エリアにてお客様ご自身でのお子さま撮影（30秒）

※スマートフォンでの撮影に限ります

・スタジオコフレ主催ハイハイレース

・ヘアアレンジ体験会

※詳細はスタジオコフレ和泉スタジオの公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret_izumi/)をご覧ください

スタジオコフレ和泉スタジオ詳細

【店名】スタジオコフレ和泉スタジオ

【住所】〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町3-22-63

【アクセス】電車：南海電気鉄道泉北線 光明池駅より徒歩14分

【電話番号】050-1864-0708

【営業時間】9:00～18:00

【定休日】火曜日・木曜日(祝日除く)

【URL】 https://coffret-p.jp/studio/izumi

【Instagram】https://www.instagram.com/studiocoffret_izumi/

※店舗の営業時間および営業日に変更がある可能性がございます。詳細はwebサイトをご確認ください。

※本プレスリリースの画像は、全て他スタジオでのイメージカットです

05_スタジオコフレStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。



URL：https://coffret-p.jp/