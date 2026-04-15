【RHC ロンハーマン】Made Some Sportswearが日本本格上陸。4月18日（土）よりRHC ロンハーマンで26SSエクスクルーシブ展開スタート！

株式会社リトルリーグ

2026 Spring&Summerに日本本格上陸するMade Some Sportswear（メイドサムスポーツウェア）をRHC ロンハーマン各店・ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」・京都店「R」にて、4月18日（土）よりエクスクルーシブ展開いたします。

オンラインストア :https://ronherman.jp/item?brand_id=4013

様々な国をテーマにし、国ごとの空気感が落とし込まれた印象的なデザインは、まるで「旅の思い出」を纏っているよう。イタリアやフランス、ギリシャなど、憧れの地へMade Some Sportswear（メイドサムスポーツウェア）のアイテムと共にアクセスできるのも魅力のひとつです。

どんな旅にもいつか終わりは訪れる。しかし、旅先で買ったお土産は、あの特別なひとときを思い出させてくれる。「まさにその感覚に強く影響を受けているこのブランドは、旅行や夏、そしてヨーロッパでの休暇など、私が愛するすべてのものの延長線上にあるものです」と、創設者のメイデリン・ソマーズは語ります。

着る人も見る人も思わず笑顔になるプリントデザインに、リラックス感のあるシルエット。クラシックな配色に現代的なエッセンスを掛け合わせた、遊び心あふれるスタイルは、「あの人、今日はちょっと違う雰囲気」と感じさせるアクセントに。

ファッショニスタも注目するMade Some Sportswearを、バカンスや旅先ではもちろん、都会の日常のさまざまなシーンに取り入れて、周りと差がつく、自分らしいスタイリングでお楽しみください。

26SS LOOK BOOKにてRHC womenおすすめのスタイリングも公開中

LOOK BOOK :https://rhc.ronherman.jp/lookbook_detail.php?id=227

【Made Some Sportswear（メイドサムスポーツウェア）】

■TANK TOP

カラー：WHITE（GREECE）/ GREEN（BRASIL）

サイズ：M

価格：\28,600

■T-SHIRTS

カラー：MULTI（FRANCE）/ RED（ITARY）/ BLUE（GREECE）

サイズ：XS・S

価格：\31,900

■SHORTS

カラー：WHITE・BEIGE

サイズ：XS・S

価格：\39,600

■MILOS TOWEL

カラー：BLUE

価格：\34,100

■SQUARE TOWEL

カラー：GREEN

価格：\8,800

発売日：4月18日（土）

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店、船橋店、名古屋店、熊本店 / ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（同日正午より発売）

お客様お問い合わせ：0120-983-781

【Made Some Sportswear（メイドサムスポーツウェア）】

アメリカ / ロサンゼルスを拠点とするクリエイティブディレクター、メイデリン・ソマーズによって2020年に設立されました。メイド・サムはスポーツウェアをモダンな旅行者向けの着られるお土産として新たに提案します。ヴィンテージ風のシルエットに遊び心あふれるホリデー気分を融合させ、どこにいてもバカンス気分を満喫できる喜びを表現します。レアンドラ・メディーン・コーエンやモリー・ブルートスタインといったトレンドセッターに着用されるメイド・サムは、表現力豊かで気取らないスタイルをたたえます。

RHC Ron Herman

″ポジティブなエネルギーと笑顔に溢れたお店”をコンセプトにFASHION・SPORTS・ARTにまつわるアメリカの様々な″今”が詰まったわくわくする空間で、RHCに訪れる全てのお客様に笑顔になっていただきたい。そんな思いを大切にしています。