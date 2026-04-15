2026年4月、クレジットカードのダイナースクラブと飲食店予約管理システム「TableCheck」が提携し、新しいグルメサービスを開始

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：山口信明／以下、ダイナースクラブ）と、株式会社TableCheck（読み：テーブルチェック、代表取締役社長CEO：谷口優／以下、TableCheck）は、2026年4月1日から、ダイナースクラブ会員向けに新サービス「My Taste from ダイナースクラブ」の提供を開始しました。

ダイナースクラブは「食事を楽しむ人」をブランドの起源に持ち、創業当初からダイニング分野でのサービス提供に注力してきました。また日本発のレストランテック企業であるTableCheckは、「Dining Connected ～ 世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」をミッションにグローバル展開しています。

予約をTableCheck、集客と決済をダイナースクラブが担い、サービスを利用する会員にはお店選びの利便性向上とキャッシュバックのお得感、飲食店には継続的な送客支援という、双方のメリットを引き出すビジネスモデルとなっています。

■「My Taste from ダイナースクラブ」サービス概要

所定のレストランでのご利用金額に応じて、最大20%をキャッシュバックするサービスです。

ダイナースクラブ会員は半年間で最大1万円（年間最大２万円）、ダイナースクラブ プレミアムカード会員は半年間で最大2万円（年間最大4万円）をキャッシュバックします（※）。

選りすぐりのレストランからスタートし、徐々に拡大していきます。検索・予約・精算の仕組みはTableCheckが提供し、ワンストップでシームレスな予約・決済を実現。すべてを手のひらで完結することを期待する若年富裕層のライフスタイルにふさわしい新しいグルメ体験であるとともに、「また訪れたい」という継続的かつ情緒的な消費者と飲食店の関係を、経済面からも後押しするプログラムとなっています。

※企業との提携カードなど、一部対象外のカードがあります。

＞詳しくはこちら https://www.diners.co.jp/ja/gourmet/mytastefrom_dinersclub.html

■「My Taste from ダイナースクラブ」対象店舗

レストラン探しの選択肢が広がる幅広いジャンルのレストランをラインナップします。かしこまった会食や記念日のディナー、親しい人たちと心置きなく会話を楽しむ宴席など、さまざまなシーンで活用していただけます。

対象店舗（一部）：

● トゥールダルジャン 東京（東京・紀尾井町）(https://www.tablecheck.com/ja/latourdargent/reserve/message?reservation%5Bnum_people%5D=2&reservation%5Bstart_date%5D=20260407&reservation%5Bstart_time%5D=43200&shopid=latourdargent)

パリで400年の歴史を誇るトゥールダルジャン唯一の支店

● 鎌倉海鮮 碧海 umi 若宮大路（神奈川・鎌倉）(https://www.tablecheck.com/ja/kamakurakaisenumi/reserve/message)

漁港直送の三崎まぐろと天然本まぐろ、三浦野菜の地元食材を提供

● 夷川 鮨 すずか（京都）(https://www.tablecheck.com/ja/sushi-suzuka/reserve/message)

東京で修行を積んだ店主が、日々の精進を大切にしながら江戸前鮨を提供

■両社コメント

本サービスの開始にあたり、ダイナースクラブとTableCheckはそれぞれコメントを発表しました。

【ダイナースクラブ】

三井住友トラストクラブ株式会社 サービス企画部長 天本 裕

本年４月、当社は20以上にのぼる新サービスをローンチすべく、会員のニーズや市場概況を踏まえ、組成に取り組みました。なかでも主軸となるグルメサービスのコンセプトは、「一度きりではなく、継続的な関係で深まる価値。ストーリー・体験でつながる生活者とレストランの架け橋」です。

私たちは、ダイナースクラブ会員が求めているものは、単なる評価点数や話題のお店を紹介することではなく、料理の背景にあるストーリーの提供だと考えました。また、本当に価値あるレストランとの出会いは、一度きりで終わらせるには惜しいもので、「また訪れたい」と継続的な関係を築いていきたいと思っている方が多いことが、会員とのコミュニケーションから分かりました。

一方、レストラン側も原材料が高騰する中、こだわり抜いた一皿を提供するからこそ、そのこだわりに共感してくれるお客様に来ていただきたいと考えています。

このたびTableCheckさんというベストパートナーとの出会いにより、当社が模索していたグルメサービスのコンセプトを満たす新たなサービス「My Taste from ダイナースクラブ」を発表できたことは、「食を楽しむ人（ダイナー）」をブランドの起源にもつ当社としてこのうえない喜びです。ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいと願っています。

ダイナースクラブについて

ダイナースクラブは、1950年に米国で創業した世界初のクレジットカードブランドです。日本では三井住友トラストクラブ株式会社が唯一の発行・運営会社です。ご利用可能枠に一律の制限を設けず高額決済に対応するほか、空港ラウンジ、レストランやホテルグループの優待、コンシェルジュなど、カードメンバーの人生を彩る上質なサービスを展開しています。

＞詳しくはこちら www.diners.co.jp/pvt(https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html)

【TableCheck】

株式会社TableCheck 営業部長 穂高 祐史

TableCheckは、レストランとゲストが長く深い関係を築くことこそが、豊かな食体験を生むと信じています。今回の取り組みを通じて、TableCheckのテクノロジーとダイナースクラブ様の会員基盤を掛け合わせ、ただの『予約』を超えた、ストーリーと価値のある出会いを創出していきます。さらに、厳選された店舗へ継続的に送客することで、飲食業界の持続的な成長にも貢献してまいります。

TableCheck について

TableCheckは、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した次世代の「おもてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、ゲスト向け飲食店検索・予約サイト。24時間365日リアルタイムの空席情報を把握することで、飲食店にもゲストにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています

＞詳しくはこちら https://www.tablecheck.com/ja/company/