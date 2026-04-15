【株式会社CIO】Qi2.2、有線35W、10000mAhの半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K」を販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、Qi2.2対応のワイヤレス充電に対応した10000mAhの半固体系モバイルバッテリー『SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K』を8,580円（税込）にて、2026年4月15日（水）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。

本製品は、Qi2.2対応により最大25Wのワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリーです。

また有線接続で最大35W出力に対応し、スマートフォンからタブレット、一部のPCまで幅広く充電できます。10000mAhの大容量を備えながら、厚さ約17mmの薄型設計で、持ち運びやすさにも配慮しました。完全パススルー充電や1％単位のデジタル残量表示を搭載し、日常使いの利便性を高めています。

・製品名：SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K

・カラー展開：シルバー、ブラック

・メーカー希望小売価格：8,580円（税込）

・販売開始日 ： 2026年4月15日（水）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMX7V89R

※発売記念Amazonクーポンコードを4/22まで発行します。

プロモーションコード：CIOSS10K 10%OFFでお求めいただけます。

製品の特長

■燃えにくい半固体系バッテリーセルを搭載

発火原因となる電解液を10％以下に抑えた半固体系バッテリーセルを採用し、安全性に配慮した設計を実現。落下や衝撃、繰り返し使用など日常のさまざまなシーンにおいても安定した性能を維持します。さらに、独自の内部設計「NovaCore C2」による放熱設計と、膨張係数の抑制（300回使用後80％以下）により、長期使用でも安心してお使いいただけます。加えて、「NovaSafety S2」による熱検知・出力制御機能と出力切替モードを搭載し、使用状況に応じた最適な安全制御を行います。

■Qi2.2対応、最大25Wのワイヤレス充電

MagSafeでピタッと吸着しながらワイヤレス充電。

Qi2.2対応により、ワイヤレス充電は最大25Wの次世代スピードへ。従来規格と比べ、短時間で効率的な充電が可能です。

■有線接続で最大35W出力

USB-Cポートは最大35W出力に対応。

スマートフォンはもちろん、タブレットや一部のノートPCなど

さまざまなデバイスをこれ一台で充電できます。

※機種によっては最大供給電力の制限により充電できない場合があります。

■10000mAhの大容量でも、コンパクト設計

10000mAhの大容量を備えながら、最大35W出力のモバイルバッテリーとしてコンパクトに設計され、厚さ約17mmを実現。

持ち運びやすく日常使いにも最適なサイズ感でありながら、スマートフォンを約1.2回以上充電可能です。

■1％単位でわかるデジタル残量表示

1％単位で残量を示す、クリアなデジタル表示を搭載。

「まだ大丈夫かな？」を、確かな安心に変えます。

スマートフォンに装着した状態でも自然と目に入る配置で、

使うたびに感じる小さなストレスを減らすためのこだわりです。

製品仕様

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

・株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

・CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

・CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

・CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

・CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

・取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)