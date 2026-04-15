株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当社」）は、東北支社（仙台店）において、オカムラ（okamura）製の高機能ワークチェア「バロン（Baron）」肘付ローバックチェアの入荷をご案内いたします。

バロンは、シンプルで洗練されたデザインと、長時間の執務にも対応しやすい快適性を兼ね備えたオカムラの人気シリーズです。オフィス移転・レイアウト変更・増員に伴う法人の入れ替え需要はもちろん、在宅ワーク用に「きちんとした一脚」を選びたい個人のお客様にもおすすめです。

■オフィスバスターズ 東北支社 仙台店 商品ページ

https://www.officebusters.com/shop/sendai/

■参考URL

https://www.officebusters.com/items/584404

■ バロン（Baron）とは

バロンは、あらゆるオフィスシーンに映えるシンプルかつシャープなデザインと、快適な座り心地を両立した、オカムラの定番ハイグレードチェアです。メディア企業やIT企業など多くの法人にも採用されており、見た目の上質さだけでなく、長時間座っても疲れにくいサポート感と安定性が高く評価されています。

■ 商品の主な特長

1）快適なリクライニング機構

くるぶしを支点にした独自のリクライニング機構により、後傾時の動きにも自然に追随する設計です。パソコン操作を伴う長時間業務でも身体の動きに無理なくなじみ、快適性を保ちやすいのが特長です。

2）リクライニング強弱の無段階調整

リクライニングの強弱は無段階で調整できます。右手を自然に下ろした位置のダイヤルで操作できるため、体格や好みに合わせた細かなセッティングが容易です。

3）上下昇降機能（調整幅100mm）

座面右下のレバー操作で100mmの範囲で上下調整が可能です。執務姿勢やデスク高さに合わせて、無理のないポジションをつくりやすい仕様です。

4）座面前後スライド調整（調整幅50mm）

レバー操作により前後50mmの座面スライド調整が可能です。長時間の着座時でも体格に応じた位置調整がしやすく、日々の快適な使用につながります。

■ メーカー/商品情報

オカムラ（okamura製） シリーズ/バロン（Baron）

主な仕様：肘付ローバック／背面メッシュ／可動肘

オフィスバスターズ 中古販売価格：33,900円（税込 37,290円）

参考URL： https://www.officebusters.com/items/584404

販売店：全国39店舗

※ 掲載の価格・在庫状況は変動する場合がございます。最新情報は各商品ページをご確認ください。

■ 東北支社（仙台店）からのご案内

当社では、バロンをはじめ、法人・個人を問わず多くのお客様にご満足いただけるチェアやデスクなど、中古オフィス家具を幅広く取り揃えております。東北支社（仙台店）では、「実物を見てから決めたい」「台数をまとめて相談したい」「急ぎで必要」といったご要望にも柔軟に対応し、納品段取りや他什器との組み合わせ提案まで含めてトータルサポートいたします。

オフィスの一括入れ替えから、ご自宅用の一脚選びまで、ぜひお気軽にご相談ください。

■ 本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ 東北支社

担当：柴田

受付時間（平日）9:00～18:00

E-mail：h-shibata@officebusters.com

TEL：070-3268-6887

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

東北支社：〒984-0012

宮城県仙台市若林区六丁の目中町15-30

TEL：0120-010-446

■ 取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等、オフィスに関するOA機器・オフィス家具全般

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取・廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■ 許認可等

・東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

・第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

・高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

・動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

・宅地建物取引業 東京都知事（4）第90179号

・内装仕上工事業 国土交通大臣許可（般-6）第26676号

・解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

・一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

・産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

・産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

・産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

・産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

・産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

・産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

・産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

・産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

・金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■ 参加団体

・一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

・一般社団法人 日本リユース業協会（JRAA）正会員

・東京経営者協会 経営者懇談会委員

・東京商工会議所 会員

・柏商工会議所 会員

・京都商工会議所 会員

・ダイヤモンド経営者倶楽部 会員